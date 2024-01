Pikakommentti asuntojen hinnoista: Kauppamäärien nousu ei vielä näy hinnoissa

Tilastokeskuksen mukaan kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin joulukuussa 37 % enemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Vanhojen osakeasuntojen hinnat kuitenkin laskivat joulukuussa koko maassa 4,9 % edellisestä vuodesta ja 0,7 % edellisestä kuukaudesta.

Asuntokauppaa on todennäköisesti loppuvuonna vauhdittanut ensiasunnon ostajien varainsiirtoveron muutos, joka astui voimaan vuodenvaihteessa. Todennäköisesti kauppamäärän kasvu on vielä nyt kerrottua suurempi, koska tilastotiedot täydentyvät viiveellä.

”Kauppamäärät ovat kasvaneet selvästi, mutta tarjontaa on niin paljon, että hinnat eivät vielä kääntyneet nousuun. Myyjät ovat olleet tyytyväisiä, kun on saatu asunto kaupaksi”, sanoo Holappa.

Vuositasolla Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat 2023 koko maassa 6,4 % edellisestä vuodesta. Hinnat laskivat eniten Helsingissä ja Vantaalla, 8,0 %. Suurista kaupungeista hinnat laskivat vähiten Turussa, 4,3 %. Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat laskivat 4,8 %.

Holappa arvioi, että pääkaupunkiseudun tilanteeseen vaikuttaa muun muassa se, että asuntojen sijoittajakysyntä on hiipunut. Eniten ovat pudonneet yksiöiden hinnat, ja ne ovat tyypillisiä sijoituskohteita. Lisäksi pk-seudulla uudistuotanto on ollut erityisen suurta, mikä on entisestään lisännyt asuntojen tarjontaa.

PTT julkistaa vuoden 2024 asuntomarkkinaennusteensa 15. helmikuuta.