Lumme Energia etsii ja tukee toimijoita, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta

Lumme Energia tukee liikuntaa ja kulttuuria Liike on energiaa -rahaston kautta 31.8.2023 10:04:28 EEST | Tiedote

Lumme Energia on perustanut Liike on energiaa -rahaston, jonka tavoitteena on lisätä liikkumista, luoda hyvää energiaa, kannustaa yhteistyökumppaneita toimimaan esimerkkinä ja innostaa ihmisiä huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Paikalliset seurat ja yhdistykset voivat hakea toimintatukea vuodelle 2024 rahaston kautta 30.9.2023 mennessä.