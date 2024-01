Juha Meriläisen Putinin alttaripoika saa Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon

Juha Meriläinen saa vuoden 2024 Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon kirjasta Putinin alttaripoika. Patriarkka Kirill ja Venäjän pyhä hyökkäyssota (Otava). Meriläisen teos on huolellisesti laadittu kuvaus nyky-Venäjän ulkopolitiikan uskonnollisesta taustasta ja painava puheenvuoro Venäjän hyökkäyssodan keskeisistä taustoista. Kirja käsittelee Putinin hallinnon monimuotoisia suhteita maan ortodoksiseen kirkkoon sekä sitä, kuinka kirkko ja sen edustama uskonnollinen retoriikka taipuu välineeksi tukemaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Meriläinen hahmottelee selkeästi ja perusteellisesti Venäjän ortodoksisen kirkon nousun Kremlin tukipilariksi ja venäläisen identiteetin ytimeen. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.

Lauri Jäntin tunnustuspalkinto myönnetään Silvia Hosseinin teokselle Kirjallisuuden kiihottava historia (Gummerus). Hosseinin kirja tutkii analyyttisesti ja hauskasti sitä, mitä länsimaisen kirjallisuuden seksikuvaukset kertovat ihmisestä, taiteesta ja yhteiskunnasta. Hosseini tunnetaan taitavana esseistinä, jonka teksteissä älyllinen ja rahvaanomainen tyyli muodostavat epätavallisen liiton. Nyt palkitussa teoksessaan hän soveltaa tätä otetta ensimmäistä kertaa tietokirjallisuuteen. Lopputulos on tietokirja, joka on samaan aikaan humoristinen, röyhkeä ja kiistatta hyvin sivistynyt. Palkinnon suuruus on 8 000 euroa.

Toinen Lauri Jäntin tunnustuspalkinto myönnetään Ari-Joonas Pitkäsen, Matti Purasen, Mika-Matti Taskisen ja Niko Vartiaisen teokselle Kiina Xi Jinpingin aikakaudella (Teos). Kirja avaa lukijalle mukaansatempaavalla tavalla Kiinan kansantasavaltaan liittyvien turvallisuuspoliittisten uutisten taustoja. Se kuvaa sujuvasti ja kokonaisvaltaisesti niin Xi Jinpingin henkilöhistoriaa kuin jättiläisvaltion viime vuosien poliittista kehitystä ja paluuta takaisin aikaisempaan yksinvaltaiseen järjestelmään. Teos ei voisi olla ajankohtaisempi, ja on arvokas palvelus suomenkielisille lukijoille. Kirjan neljä tekijää ovat onnistuneet kirjoittamaan tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta valppaasti ja selkeästi. Palkinto on suuruudeltaan 8 000 euroa.

”Kaikki nyt palkitsemamme teokset ovat jälleen ajankohtaisia ja auttavat lukijoitaan ymmärtämään ympäristöä. Putinin alttaripoika ja Kiina Xi Jinpingin aikakaudella antavat vahvat eväät Venäjän ja Kiinan aiheuttamien maailmanpoliittisten haasteiden taustoittamiseksi. Silvia Hosseinin kirja tuo puolestaan reippaasti ja moralisoimatta esille, että ihmisluonne ei ole oleellisesti muuttunut erotiikan alueella – aiemmin ei oltu sen siveämpiä kuin nykyään ja samat teemat kuin nykyisinkin ovat olleet esillä iät ja ajat.” toteaa Claes von Heiroth, Lauri Jäntin säätön puheenjohtaja.

Palkintoraatina toimi Lauri Jäntin säätiön hallitus. Hallituksen muodostavat professori Tuomas Heikkilä, OTK, KTM Claes von Heiroth (pj.), toimitusjohtaja Jan von Heiroth, päätoimittaja Hanna Nikkanen, kustantaja Aleksi Siltala ja johtaja Teija Tiilikainen. Säätiön asiamiehenä toimii FT Paula Arvas.

Lauri Jäntin tietokirjapalkinto on Suomen vanhin tietokirjallisuutta edistävä palkinto. Vuodesta 1985 alkaen säätiö on jakanut vuosittain Lauri Jäntin tietokirjapalkinnon sekä tunnustuspalkintoja yhdelle tai useammalle edellisenä vuonna ilmestyneen merkittävän tietokirjan tekijälle. Joka kolmas vuosi jaettava Tieto-Lauri annetaan tunnustuksena ansiokkaan suomenkielisen lasten tai nuorten tietokirjan tekijöille. Lisäksi säätiö tukee nuorten tietokirjallisuuden lukemista myöntämällä kouluille tietokirja-apurahoja ja koululaisille stipendejä sekä tukee kolmivuotisessa hankkeessa suomalaisen tietokirjallisuuden vientiä.