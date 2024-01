Ammattiliitto Pro laajentaa jälleen poliittisia työnseisauksia ja osallistuu STOP nyt -mielenosoitukseen

Ammattiliitto Pro laajentaa poliittisia työnseisauksia alla erikseen nimetyille aloille ja toimipaikoille.

– Hallitus on työelämäheikennyksillään muuttamassa nykyisestä työmarkkinamallista niin montaa kohtaa, että työelämä tulee muuttumaan dramaattisesti epävarmemmaksi. Suomalaiset työntekijät ansaitsevat ja vaativat parempaa, toteaa Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

Tänään jätetyissä ilmoituksissa työnseisauksia on laajennettu koskemaan Finaviaa, elintarvike- ja energia-alojen sekä paperi- ja teknologiateollisuuden erikseen nimettyjä yrityksiä ja toimipaikkoja. Lista yrityksistä.

Lisäksi Pron hallitus on päättänyt järjestöpäätöksellä, että Ammattiliitto Pron jäsenillä on oikeus osallistua STTK:n ja SAK:n 1.2.2024 Helsingin Senaatintorilla järjestämään poliittiseen mielenosoitukseen mukaan lukien tarvittava matka-aika. Mielenosoitus ei kohdistu työehtosopimuksiin. Järjestöpäätös ei koske aloja, joilla on voimassa ehdoton työrauhavelvoite, eikä paperiteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden yrityskohtaisia sopimuksia.