Kansanedustaja Maria Guzenina ehdolle eurovaaleihin

SDP on asettanut Maria Guzeninan ehdolle eurovaaleihin. Guzenina on espoolainen viidennen kauden kansanedustaja ja EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan varapuheenjohtaja. Hän on toiminut aiemmin myös ministerinä sekä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana.