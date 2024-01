Vihreiden Sofia Virta ja Inka Hopsu vaativat: leikkaukset kouluterveyteen peruttava ja oppitunteja lisättävä luku-, lasku- ja tunnetaitojen opetukseen

- Hallituksen on ihan turha puhua oppimistulosten nostamisesta, kun samaan aikaan he leikkaavat juuri lapsilta, nuorilta ja perheiltä. Ei voi olla kovin realistinen käsitys kouluissa tehtävästä työstä saati koulujen arjesta, jos kuvitelma on, etteivät leikkaukset lapsiperheiltä, neuvoloista, nuorisotyöstä, kotouttamisesta tai kouluterveydenhuollosta tulisi näkymään koululuokissa, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ärähtää.

Opettajien työaika ei heidän oman viestinsä mukaan riitä perustehtävään eli opettamiseen, eivätkä he pysty paikkaamaan kouluterveydenhuollon leikkauksista syntyvää vajetta.

- Vain hyvinvoiva lapsi oppii hyvin. Jotta saamme suomalaisnuorten oppimistulokset nousuun ja perustaitoja vahvistettua, meidän on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös oppimisen edellytysten parantamiseen, kansanedustaja Hopsu täsmentää.

Nuorten mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet, ja vuoden 2023 kouluterveyskyselyn mukaan jo joka kolmas yläkouluikäinen tyttö kokee ahdistuneisuusoireita. Mielenterveysongelmat heijastuvat vahvasti jo työelämään ja työn tuottavuuteen, sillä ne veivät jo yli 100 000 suomalaista pitkälle sairauspoissaololle vuonna 2023. Siksi voimavaroja on suunnattava jo varhaisessa vaiheessa mielenterveyden vahvistamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn.

- Nyt pitäisi koulutuksen lisäksi panostaa vanhemmuuden tukeen neuvoloista lähtien, sekä laittaa aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut kuntoon. Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Enkä voi olla ihmettelemättä hallituksen päätöksiä polkea työmarkkinoilla kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten oikeuksia tilanteessa, jossa tulisi tehdä toimialojen työvoimatilanteen parantamiseksi, Virta hämmästelee.

Vihreiden pitkään ajama tavoite oppituntien lisäämisestä peruskouluun on toteutumassa

Hallitus valmistelee 2–3 viikkotunnin lisäämistä perusopetukseen. Tämä on Vihreiden pitkään ajama tavoite.

- Nämä kolme tuntia tulisi suunnata perustaitoihin, kuten luku- ja laskutaidon vahvistumiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin oppilaan oman ryhmän kanssa alakoulussa, Hopsu ehdottaa.

Vihreiden mielestä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen voisi edistää myös muuta oppimista kun esimerkiksi kiusaamista saataisiin vähennettyä. Luku- ja laskutaito taas luovat perustan kaikelle muulle oppimiselle.