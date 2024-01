Tuska 2024: Stratovarius, Health, Lord Of The Lost, Eivør, Elvenking, Devourment ja monta muuta lisätty ohjelmaan

Juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna 28.–30.6.2024 juhlittavan Tuska-festivaalin ohjelmaan on lisätty kasapäin kansainvälisiä sekä kotimaisia raskaamman askeleen orkestereita. Esiintyjälistaa vahvistaa yksi kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimmista power metal -yhtyeistä, Stratovarius, joka palaa Tuskaan viimeisimmän ”Survive”-albuminsa tiimoilta. Kattaukseen on lisätty myös losangelesilainen industrial / noise rock -trio Health, joulukuisella Suomen-rundillaan tuvat täyteen vetänyt, Saksan Euroviisuedustajana viimeistään suuren yleisön tietoisuuteen iskostunut Lord of The Lost sekä The Last Kingdom -sarjan musiikista tuttu färsaarelainen laulaja ja lauluntekijä Eivør. Muita kansainvälisiä uusia nimiä ohjelmassa ovat italialainen pakana/folk/power-metalliakti Elvenking sekä äärimmäisen brutaalin death metallin pioneeri, teksasilainen Devourment.

Lisäksi ohjelmistoon on kiinnitetty rutkasti tuoretta, mielenkiintoista ja ajankohtaista kotimaista osaamista: helsinkiläinen vaihtoehtorock-/metal -ryhmä St. Aurora, sinfonisen black metallin elementtejä deathcoreensa yhdistelevä Assemble The Chariots, melodista death metallia tarjoileva rovaniemeläinen I Am Your God, moni-ilmeinen kuopiolainen death metal -yhtye Swansong, occult- ja suomirokkia taituroiva kuumaakin kuumempi Krypta, ihanan suttuista perinteistä death metallia suoltava Sadistic Drive, tamperelainen thrash metallin ladunaukaisija Prestige, teräskaupunki Raahen kasvatti, akustisesti nimellä Putro in Black esiintyvä Samuli Putro, helsinkiläinen fastcore-partio Sick Urge sekä 90-luvun alkupuolelta vaikutteensa ottavaa industrial metallia runnova tamperelainen Dome Runner.

Nyt julkaistut uudet Tuska 2024 -bändit:

Stratovarius, Health, Lord Of The Lost, Eivør, Elvenking, Devourment, St. Aurora, Assemble The Chariots, I Am Your God, Swansong, Krypta, Sadistic Drive, Prestige, Putro In Black, Sick Urge, Dome Runner

Artistien esiintymispäivät julki:

Tuska-bändien esiintymispäivät on nyt julkaistu. Tarkat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Perjantai 28.6.2024

Pendulum, Dimmu Borgir, Alestorm, Lord Of The Lost, Zeal & Ardor, Suburban Tribe, Annisokay, Ghøstkid, Elvenking, Bloodred Hourglass, Infected Rain, I Am The Night, Assemble The Chariots, Sadistic Drive, Krypta, Sick Urge

Lauantai 29.6.2024

Bring Me The Horizon, Amorphis, Stam1na, Tarot, Sonata Arctica, Turmion Kätilöt, Vola, Health, Riverside, Devourment, Rytmihäiriö, Make Them Suffer, Solence, Ankor, Putro In Black, I Am Your God, St. Aurora

Sunnuntai 30.6.2024

Parkway Drive, Opeth, Bad Omens, Stratovarius, Beyond The Black, Bury Tomorrow, Eivør, Warmen, Brothers of Metal, Fixation, Swansong, Luna Kills, Prestige, Dome Runner

Angus McSix on joutunut valitettavasti perumaan Tuska-esiintymisensä.



Loput Tuska 2024 -bändit julkaistaan kevään kuluessa.

Tsekkaa Spotifyn virallinen Tuska 2024 -playlist täältä.

Liput

Kaikki lippukategoriat ovat nyt myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä.

Yhden päivän liput alk. 139,00€

Kahden päivän liput alk. 189,00€

Kolmen päivän Early Crow -liput ovat myynnissä 16.2. saakka hintaan alk. 229,00€

Kolmen päivän Early Crow -VIP liput niin ikään 16.2. saakka hintaan alk. 349,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

Radio City

Uudet tuulet puhaltavat myös yhteistyökumppaniosastolla: Tuska on solminut monivuotisen yhteistyön Radio Cityn kanssa. Tuskan Tent Stage, eli telttalava, tunnetaan jatkossa nimellä Radio City Stage.

TUSKA 28.–30.6.2024

Helsinki, Suvilahti

#TuskaFestival

Yhteistyössä Redi, Helsinki, KOFF ja Radio City