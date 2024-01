Pirkkalan ja Nokian terveysasemat ja Taysin ihotautien erikoisala palkittiin nuorten lääkärien koulutuspaikkakyselyssä

Vuoden 2023 kyselyssä täydet 100 NPS-pistettä ja viisi tähteä saivat Pirkkalan terveysasema ja Taysin ihotautien erikoisala sekä Terveyskeskus Mehiläinen Tampere Tesoma, joka tuottaa allianssimallilla terveysasemapalveluja Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi Nokian terveysasema palkittiin vuoden nousijana, jonka pisteet olivat parantuneet erityisen paljon edellisestä kyselystä. Nokian terveysasema sai nyt kyselyssä viisi tähteä ja 80 NPS-pistettä. Nämä yksiköt palkittiin 25.1.2024 Lääkäripäivillä Helsingissä.

Pirkkalan terveysasemalla on panostettu nuorten lääkärien perehdyttämiseen, ohjausasioihin, seniorilääkäri- ja konsultaatiotukeen ja kouluttautumiseen.

– Aiempi koulutusvastaavalääkärimme Elina Tolvanen on tehnyt viime vuosina pitkäjänteistä työtä, jotta koulutusvaiheen lääkärien asiat on saatu hyvälle mallille, kertoo ylilääkäri Sari Lemberg Pirkkalan terveysasemalta.

Vuoden nousijana palkittu Nokian terveysasema nosti NPS-pisteitään edellisestä kyselystä 169:llä.

– Meillä on satsattu erityisesti yleislääketieteen erikoislääkärien ja erikoistuvien koulutuksiin. Meillä on myös loistava työilmapiiri ja konsultaatiokynnys on todella matala, kertoo vt. ylilääkäri Johanna Rantanen Nokian terveysasemalta.

Viiden tähden yksiköt vetävät nuoria lääkäreitä

Palkittujen yksiköiden lisäksi viisi tähteä eli yli 60 NPS-pistettä Pirkanmaan hyvinvointialueella saivat: Valkeakosken terveyskeskus, Hatanpään ja Kaukajärven sosiaali- ja terveysasemat Tampereella, Pirkanmaan hyvinvointialueen läntinen lähijohtamisalue sekä Tays Acuta, Tays Kardiologia, Tays Keuhkoklinikka, Tays Kirurgian alat, Tays Radiologia sekä tulosyksiköt Tays Sisätaudit, keuhko-, iho- ja allergiasairaudet sekä Tays Syövänhoito, kirurgia ja vatsasairaudet.

Vastaanottotoiminnan toimialuejohtaja Sari Mäkinen iloitsee, että pitkäjänteinen panostus perehdytykseen tuottaa tulosta.

– Pirkanmaan hyvinvointialueella on panostettu nuorten lääkäreiden ohjaukseen, koulutukseen ja konsultaatioihin sekä työoloihin. Myös työilmapiirillä on suuri merkitys. Olemme havainneet, että tähtiasemille riittää nuoria lääkäreitä työhön eli tämä työ todella kantaa hedelmää. Siitä kiitos kaikille koulutusvastaaville, erikoislääkärikouluttajille ja lähiohjaajille, unohtamalla koulutusylilääkäreitä ja aluekouluttajalääkäreitä.

Koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa.

***

Tiedotetta päivitetty 26.1.2024: Tarkennettu Taysin yksiköiden kirjoitusasua.