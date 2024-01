Keskustan puheenjohtajat: Nyt on Olli Rehnin aika

Siika-aho: Stubbin voi voittaa vain Rehn, paljastavat gallupit 22.1.2024 17:23:33 EET | Tiedote

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-ahon mukaan Helsingin Sanomien tuore gallup selkeyttää presidentinvaalien asetelman: Gallup-kärkenä porskuttavan kokoomuksen Alexander Stubbin voi haastaa vain Olli Rehn. HS kertoi maanantaina, että vain Rehn voisi antaa todellisen vastuksen Stubbille toisella kierroksella, ja että Stubb peittoaisi toisella kierroksella helpommin sekä Haaviston että Halla-Ahon. Tällä hetkellä Stubbin kannatusluku olisi 53% ja Rehnin 47%, kun taas muiden ehdokkaiden kisakunto Stubbia vastaan on selkeästi huonompi. HS-gallup todistaa, että Rehnillä on vahvimmat mahdollisuudet voittaa Stubb toisella kierroksella. Halla-Ahon ja Haaviston mahdollisuudet ovat vähäisemmät, jos he toiselle kierrokselle Stubbin seuraksi päätyvät. Tutkimuksen johtopäätös on kiistaton: Jos presidentiksi toivoo jotakuta muuta kuin Stubbia, on välttämätöntä äänestää Rehniä ensimmäisellä kierroksella, Siika-aho muistuttaa HS-gallupin tuloksista. Siika-ahon mielestä tärkeintä presidentin valinnass