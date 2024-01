Vuoden kotitalousopettaja on Auli Korhonen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian pedagoginen asiantuntija Espoon työväenopistosta. Korhonen aloitti työt Espoon kotitalous- ja kuluttajalautakunnassa vuonna 1985. Toimipisteenä oli tuolloin Espoon keskuksen Pappilantien toimipiste ja kotitalousopetusta järjestettiin Niittykummun ja Leppävaaraan opetuskeittiöissä. Monen muutoksen ja koronapandemian kautta työt ovat muuttaneet useaan kertaan osoitetta, ja nykyisin suuriosa kotitalouden opetuksesta toteutetaankin verkko-opetuksena.

Korhosen pitkään uraan vapaan sivistystyön saralla mahtuu paljon. Hänen kurssivalikoimansa on ollut erittäin laaja, ja hän on opettanut kotitaloutta hyvin moninaisille ihmisryhmille, ja hänen kurssivalikoimansa on kattanut kaiken vauvanruokakursseista ikämiesten ruuanvalmistuskursseihin. Viimeisimpiä kurssi-innovaatioita ovat olleet erilaiset kotitalouden verkkokurssit sekä ukrainankielinen hygieniapassikurssi.

Korhosen pyynteetöntä opettajan kutsumusta kuvastaa se, että kun Educa-messujen Opettajan olohuoneen lavalla lueteltiin pian palkittavan vuoden kotitalousopettajan saavutuksia, yritti hän viimeiseen asti miettiä, kuka kollega täyttäisi kaikki mainitut saavutukset. Kuka kollega tämä voisi olla. Tuore vuoden kotitalousopettaja Auli Korhonen olikin täysin yllättynyt, kun hänet kutsuttiin lavalle.

– Tämä tuli todellisena yllätyksenä. Pitkään työuraan on ehtinyt mahtua paljon kaikenlaista, myös merkittäviä työkavereita, joita kävin mielessäni läpi. Tärkeintä työssähän on ollut se, että on voinut toisia auttaa, mutta on saanut itsekin oppia.

Huomionosoituksen luovuttanut Kotitalousopettajien liitto ry:n puheenjohtaja Minna Vanhala ihasteleekin sitä, kuinka Auli Korhonen on aina pystynyt näkemään ajassa olevat osaamistarpeet, ja kuinka hän on löytänyt keinot reagoida niihin.

– Aulin kotitalousosaaminen on laajaa, ja hän löytää keinot saada oma osaamisensa auttamaan muita ihmisiä rakentamaan omasta elämästään parempaa. Hänen työnsä vapaassa sivistystyössä osoittaa konkreettisesti sen tarpeen, mitä kotitalousopetukselle on vielä perusopetuksen jälkeen.

Puheenjohtaja Vanhala ihailee myös Korhosen ennakkoluulotonta ryhtymistä laajalla rintamalla uusiin innovatiivisiin projekteihin ja kokeiluihin.

– Vuoden kotitalousopettaja Auli korhonen on omalla tekemisellään osoittanut, että kotitalousopettaja on todellinen moniosaaja.