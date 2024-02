Accountor kasvaa – satakuntalainen tilitoimisto 1.Accounting ja Ruotsin Deloitten kirjanpito- ja palkkaliiketoiminta osaksi Accountoria

Accountor on talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuihin sekä ulkoistuspalveluihin erikoistunut konserni, jonka palveluksessa on noin 2300 ammattilaista 6 maassa. Yhtiön toiminta-ajatuksena on auttaa asiakkaitaan hyödyntämään modernin teknologian ja digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia jokapäiväisessä tekemisessään. Accountor on mukana YK:n Global Compact -aloitteessa ja noudattaa sen periaatteisiin perustuvaa lähestymistapaa vastuulliseen liiketoimintaan. Yhtiön pääkonttori on Espoossa. Suomen lisäksi yhtiö toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa ja Ukrainassa. Accountor-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 260 M€.