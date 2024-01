Järvi-Suomen Valokuitu rakentaa Hankasalmen taajaman ja Hankasalmen aseman alueet kattavan valokuituverkon

Järvi-Suomen Valokuitu Oy on 2023 perustettu Suur-Savon Sähkö -konsernin tytäryhtiö, joka täydentää Järvi-Suomen alueella olemassa olevaa vahvojen laajakaistayhteyksien tarjontaa. Yhtiö aloittaa tulevana keväänä valokuituhankkeen, jonka tarkoituksena on tuoda nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistava valokuituverkko Hankasalmen aseman alueelle ja keskustaajamaan.

”Valokuitu on nopeiden tietoliikenneyhteyksien edellytys. Nyt rakennettava valokuituverkko mahdollistaa alueelle nykyaikaiset laajakaistapalvelut ja varmistaa sen, että myös Hankasalmi on mukana digitalisoituvan maailman menossa. Tarjoamme valokuituliittymiä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja kaapelitelevisiopalvelut kaikkiin hankealueidemme kiinteistöihin; omakotitaloihin, taloyhtiöihin ja yrityksiin”, Järvi-Suomen Valokuidun operatiivinen johtaja Kari Järvinen kertoo.

Valokuitu kattaa alueen tietoliikennetarpeet pitkälle tulevaisuuteen

Nyt rakennettava valokuituverkko takaa Hankasalmelle hyvät tietoliikenneyhteydet vuosikymmeniksi eteenpäin. ”Toimiva tietoliikenteellä on merkitystä elinvoimalle ihan koko Järvi-Suomessa. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia niin alueen yrityksille, asukkaille kuin vapaa-ajanasukkaillekin. Voisi jopa sanoa, että hyvät tietoliikenneyhteydet ovat edellytys alueiden elinvoiman säilymiselle ja kehitykselle”, Kari Järvinen toteaa.

”Hankasalmen kunta Suur-Savon Sähkön osakaskuntana on iloinen, että kunnalle tuttu, vahvaan liiketoimintaosaamiseen nojaavan konsernin yhtiö toteuttaa nyt laajakaistaa Hankasalmelle ja kerralla heti kahteen taajamaan”, kommentoi kunnanjohtaja Matti Mäkinen. Hän pitää erityisen hyvänä sitä, että hanke ei sisällä mitään koemarkkinointia, vaan liittymän ostaja myös liittymän tämän vuoden aikana saa. ”Järvi-Suomen Valokuitu ei puuhastele, vaan rakentaa verkkoa tosissaan”, toteaa Mäkinen

Verkko rakentuu kysynnän mukaan

Hankasalmen aseman ja keskustaajaman valokuituhanke on noin miljoonan euron kokonaisinvestointi. ”Kyseessä on puhtaasti Järvi-Suomen Valokuidun oma, paikallinen valokuituhanke. Investoinnissa ei ole mukana yhteiskunnan tukea tai muuta julkisista varoista myönnettävää hankerahaa”, Kari Järvinen kertoo. Järvi-Suomen Valokuitu on jo tehnyt hankealueille rakentamispäätöksen, ja ensimmäiset liittymät on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä.

”Rakentamispäätös koskee molempia hankealueita ja kaikki suunnitelluille alueille tilatut liittymät myös toimitetaan”, Järvinen lupaa. Rakentaminen etenee kuitenkin kysyntäperusteisesti – jos jollekin alueelle tai kadulle ei tule lainkaan tilauksia niin ei valokuituverkkoakaan sinne rakenneta.

Oman kiinteistön valokuitusaatavuuden voi käydä tarkistamassa Järvi-Suomen Valokuidun verkkosivuilta. Myös liittymätilaus onnistuu verkkosivujen kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. ”Vain tilaamalla liittymän voi varmistaa, ettei kaivinkone mene oman kotikadun ohi”, Kari Järvinen kannustaa.