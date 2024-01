Kannustajat-ohjelma jatkuu 60 000 euron tukipotilla myös tänä vuonna

Kannustajat-ohjelma on alusta asti ollut suosittu paikallisten seurojen ja yhdistysten keskuudessa ja hakijamäärä on jokaisella hakukerralla ollut ilahduttavat yli 50 hakijaa. Ohjelman kautta jaettavaa sponsoritukea jaetaan tänäkin vuonna kahdesti, 30 000 euroa keväällä ja 30 000 euroa syksyllä. Ohjelman kautta jaettava sponsorointituki kohdistetaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan sekä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän toiminnan parissa toimiville paikallisille seuroille, harrastusyhdistyksille, kulttuuritoimijoille sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöille.

– On ollut ilahduttavaa huomata, että tällainen ohjelma on saanut erittäin lämpimän vastaanoton ja sillä on selkeästi ollut tarve alueellamme. Paikalliset seurat ja yhdistykset ovat saamansa tuen avulla voineet toteuttaa hyvinkin monentyyppisiä hankintoja ja tempauksia lasten ja nuorten hyväksi ja tehdä pieniä hyviä tekoja, kertoo SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen.

Yksi Kannustajat-ohjelman kautta tukea saanut yhdistys on salolainen suunnistuksen erikoisseura Angelniemen Ankkuri ry, joka aikoo toteuttaa saamallaan tuella mm. toiveleiripäiviä lapsille ja nuorille.

– Olemme todella ylpeitä saamastamme hienosta äänimäärästä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Anu Reiman. Saamme tukisummalla monta kivaa aktiviteettia usealle ryhmällemme ja otamme lapset ja nuoret mukaan niiden suunnitteluun.

Asiakasomistajat valitsevat tuen saajat hakijoiden joukosta

Kannustajat-hakuun ilmoittautumisen päätyttyä SSO:n asiakasomistajat saavat päättää tuen saajat äänestämällä omaa suosikkiaan. Äänestykseen kutsu lähetetään huhtikuussa kaikille niille asiakasomistajille, jotka ovat ilmoittaneet omiin asiakastietoihinsa sähköpostiosoitteen, eivätkä ole kieltäneet tutkimuskyselyiden lähettämistä.

– Meistä on tärkeää antaa asiakasomistajillemme mahdollisuus vaikuttaa siihen, mille yhdistyksille jaamme sponsoritukea. Äänestäminen onkin ollut suosittua ja esimerkiksi viimeisimmässä Kannustajat-äänestyksessä ääniä annettiin jopa yli 6800 kappaletta, sanoo Karppinen hymyillen.

Kannustajat-ohjelmaan haku alkaa 29.1.

Kannustajat-ohjelmaan voivat hakea mukaan kaikki hakukriteerit täyttävät, toimialueella lasten ja nuorten harrastustoiminnan sekä hyvinvointia edistävän toiminnan parissa työtä tekevät seurat, harrastusyhdistykset, kulttuuritoimijat sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt. Hakuaika starttaa 29.1. ja kestää maaliskuun alkuun asti. Tarkat hakukriteerit löytyvät sso.fi/kannustajat -osoitteesta.