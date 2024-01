Jussi Halla-ahon kampanjan loppukiri näkyi myös mediassa – keräsi presidenttiehdokkaista eniten mainintoja tammikuussa ennen vaalipäivää

Analyysin presidenttiehdokkaiden mediajulkisuudesta on toteuttanut pohjoismaiden johtava mediaseurantayritys Retriever.

”Halla-aho keräsi eniten näkyvyyttä tammikuussa niin ehdokkaiden kokonaisjulkisuudessa kuin pelkästään presidentinvaaleihin liittyvässä julkisuudessa. Kaikkien ehdokkaiden kohdalla näkyvyys lähti voimakkaaseen kasvuun ennakkoäänestyksen alkaessa”, sanoo Retrieverin media-analyysipäällikkö Henje Huotari.

Presidenttiehdokkaiden mediamainintojen kokonaismäärä kotimaisessa mediassa 1.1. - 27.1.2024.

Presidenttiehdokkaiden osalta järjestys mediamainintojen määrällä mitattuna noudattaa pitkälti samaa järjestystä kuin vaalituloksessa. Halla-ahon ohella järjestyksestä poikkeaa myös Jutta Urpilainen, joka kiilasi tammikuussa ennen vaalipäivää keräämänsä medianäkyvyyden määrässä Li Anderssonin ohi Olli Rehnin perään.

”Urpilainen starttasi kampanjansa muita myöhemmin ja otti kovaa loppukiriä. Hän keräsi 73 prosenttia syyskuun jälkeisistä maininnoistaan joulu-tammikuussa, kun esimerkiksi Haavistolla ja Stubbilla osuus oli kummallakin 66 prosenttia”, Huotari sanoo.

Retriever jatkaa presidenttiehdokkaiden medianäkyvyyden seuraamista interaktiivisella analyysityöpöydälle, jolle voi kirjautua maksutta Retrieverin uutishuoneen kautta.

Analyysin aineistona on artikkelit, jotka mainitsevat vähintään yhden presidenttiehdokkaan. Aineisto sisältää kotimaisen toimituksellisen median artikkelit Retrieverin kattavan lähdekannan mukaan. Ajalta 1.1.-27.1.2024 koko aineiston määrä on 7271 artikkelia. Samassa artikkelissa on voitu mainita useampi ehdokas. Ehdokkailla oli yhteensä 27 192 mainintaa ajanjaksolla. Presidentinvaaleihin liittyvällä julkisuudella viitataan artikkeleihin, joissa esiintyy vähintään yksi presidentinvaaleihin tai presidenttiehdokkuuteen liittyvä sana. Analyysin on toteuttanut AMEC-sertifioitu media-analyytikko Retrieverillä. Retriever seuraa presidenttiehdokkaiden näkyvyyttä vuoden 2024 presidentinvaalien päättymiseen saakka.





