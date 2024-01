Tays tukisäätiön toiminta laajenee koko hyvinvointialueelle – aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle muutoksia hallintosääntöön

Tays tukisäätiö edistää jatkossa koko hyvinvointialueen toimintaa. Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi säätiö voi tukea myös sosiaalihuollon ja pelastuspalvelujen tutkimusta ja opetusta sekä henkilöstön ammatillista osaamista. Myös säätiön hallituksen kokoonpanoon tulee muutoksia. Aluehallitus hyväksyi sääntömuutoksen osaltaan maanantaina.

Hankinnat esityksen mukaisesti

Aluehallitus päätti maanantaina henkilöstövuokrauksen sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen hankinnasta esityksen mukaisesti.

Vuokrahenkilöstön hankinnan avulla hyvinvointialueen käytettäväksi tulee muun muassa sairaanhoitajien, lähihoitajien, erikoislääkärien, hammaslääkärien, suuhygienistien, psykologien, hoiva-avustajien ja sairaalahuoltajien työpanosta. Kalliimpia osatarjouksia suljettiin pois tarjouskilpailusta ns. hintaleikkurin avulla. Vaikka kilpailutuksessa hinnat laskivat, hyvinvointialue on linjannut, että se vähentää vuokratyövoiman käyttöä nykyisestä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisen hankinnassa on ennakoitu, että ympärivuorokautisessa asumispalvelussa tarvitaan 300 paikkaa, erityistä hoitoa vaativien asiakkaiden ympärivuorokautisessa asumispalvelussa 50 paikkaa ja yhteisöllisen asumisen palvelukokonaisuudessa 400 paikkaa. Hankinta sisältää vaikuttavuusperusteisen kannustinmallin, jolla on tarkoitus kannustaa tukemaan asiakkaita niin, että he voisivat siirtyä kevyempiin asumispalveluihin. Hyvinvointialue selvittää myös mahdollisuutta tuottaa palveluja enemmän itse.

Hallintosäännön muutosta valmistellaan valtuustolle

Aluehallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuuston ohjaus- ja päätöksentekovaltaa palvelujen verkostosta vahvistettaisiin. Aluevaltuuston päätösvaltaan kuuluisivat palvelujen verkoston merkittävät ohjelmat ja niiden muuttaminen. Lisäksi aluevaltuustossa käytäisiin jatkossa lähetekeskustelu aluehallituksen päätösvaltaan kuuluvista palvelukohtaisista suunnitelmista. Sen avulla aluevaltuusto ohjaisi valmistelua.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös raportin aluevaltuustoryhmien toimintatuen käytöstä vuodelta 2023. Tukea on käytetty ohjeiden mukaan. Valtuustoryhmät ovat käyttäneet tukea muun muassa yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen, tiedotus- ja viestintäkuluihin, koulutuksiin osallistumiseen, henkilöstökustannuksiin sekä tilakuluihin ja laitehankintoihin.

Henkilöstöjaoston uuden jäsenen nimeäminen jäi pöydälle. Muut kokouksen asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.