Puijonsarven kokous- ja juhlapalvelulle myönnetty Rôtisseurs-kilpi kertoo laadusta ja intohimosta

Yksilöllisille ravintoloille myönnettävä Chaîne des Rôtisseurs -kilpi on kansainvälisesti tunnettu kokonaisvaltaisen laadun tunnus, joka kertoo elämyksestä ja ruokanautinnosta. Kilpeä ei voi ostaa, ja sen käyttöoikeus arvioidaan vuosittaisilla tarkastuskäynneillä. Puikkari Conference on neljäs ravintola Kuopiossa ja koko Pohjois-Savossa, jolle kilpi on myönnetty. Kaiken kaikkiaan kilpiravintoloita on Suomessa lähes sata. S-ryhmässä Rötisseurs-kilpi on muutamilla ravintoloilla, muun muassa Helsingin maamerkkeihin kuuluvalla ravintola Kappelilla.

– Kyseessä on korkein mahdollinen tunnustus, jota me myönnämme ravintoloille. Se on tunnustus erittäin korkeasta laadusta ja omasta tyylistä, jota ravintola on onnistunut omalla alueellaan toteuttamaan ja jatkuvasti kehittämään. Kilpi merkitsee intohimoa omaa työtä kohtaan ja intohimoa kehittää omaa tekemistä keittiön ja salin tiivistä yhteistyötä korostaen, Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry:n valtavouti Johanna Hornborg-Ojala kuvaili.

Hän totesi, että Puikkarissa luodaan ikimuistoisia elämyksiä ja mieleenpainuvia hetkiä.

– Kilpi on todella ansaittu. Olette upealla tavalla pystyneet tuomaan Puikkarin pitkää historiaa tähän päivään, kunnioittaen laadukkaita raaka-aineita ja paikallista lähiruokaa.

Rôtisseurs-kilpi haastaa ravintolan säilyttämään intohimon tekemiseen ja kehittymiseen.

– Kaikki me tiedämme, että Puikkarista tekee upean henkilökunnan ammattitaito ja käsityö. Osaamisen vaaliminen ja tukeminen koko talon positiivisella ilmapiirillä mahdollistaa jatkossakin ikimuistoisten hetkien luomisen, valtavouti ennakoi.

Savon voudin haave on nyt toteutunut

Chaîne des Rôtisseurs Savon vouti Juhani Simpasen mukaan Rôtisseurs-kilven myöntämisprosessi kestää yleensä kahdesta kolmeen vuoteen. Hotellin vanhimpaan osaan sijoittuvan Puikkari Conferencen osalta kilpimahdollisuus nousi esille vuonna 2018 toteutetun ravintolauudistuksen sekä keväällä 2022 Puikkarissa erittäin onnistuneesti järjestetyn paikalliskapitulin myötä.

– Rohkenin ehdottaa PeeÄssälle, josko Puikkarista ryhdyttäisiin miettimään kilpipaikkaa. Hakemus saatiin viime keväänä, jonka jälkeen sitä puollettiin paikallisessa voutikunnassa ja Tampereen kapitulissa kansallinen hallitus hyväksyi kilven. Minulla on ollut koko kymmenvuotisen voutikunnan puheenjohtajakauteni ajan ollut haaveena, että PeeÄssä alueemme suurimpana ravintolatoimijana saisi johonkin ravintolaansa kilven, ja nyt tämä haave on toteutunut. Toivon, että kilpi vahvistaa Puikkari-juhlatilaa ja tuo lisää näkyvyyttä toiminnallemme puolin ja toisin. Toivottavasti tällainen positiivinen asia auttaa laajemminkin kovassa myllerryksessä olevaa ravintola-alaa, Juhani Simpanen toivoi.

Tunnustus kannustaa yhä parempaan

Kilpiravintolan edellytyksenä on, että siellä työskentelee järjestön jäsen sekä salin että keittiön puolella. Puikkarissa hotellin keittiöpäälliköllä Toni Karjalaisella on Maître-arvon käädyt. Ravintolapäällikkö Hanna Härkönen vastaanotti puolestaan Chef deTable -käädyt viikko sitten Jyväskylän kapitulissa.

– Olemme tavattoman iloisia ja ylpeitä Rôtisseurs-kilvestämme, joka kertoo asiakkaillemme laadusta sekä ruoka- ja juomatuotteen että palvelun osalta. Kilven saamisesta ansio kuuluu koko henkilökunnallemme. Meidän kaikkien selkäranka suoristui ja ryhti parani entisestään tämän tunnustuksen myötä. Teemme työtämme entistä kovemmalla intohimolla ja suuremmalla sydämellä, Hanna Härkönen ja Toni Karjalainen lupasivat koko joukkonsa puolesta.

Juhlamenu kunnioitti historiaa ja paikallisia raaka-aineita

Rôtisseurs-juhlaillallisen menu kunnioitti Original Sokos Hotel Puijonsarven 150-vuotista historiaa sekä paikallisia, laadukkaita raaka-aineita.

– Kuuden ruokalajin illallisen jokaiseen annokseen liittyy tarina. Esimerkiksi alkuruokana tarjottava Puikkarin mallasleipä paahtopaistilla, ruskealla voivaahdolla ja ruohosipuli-ranskankermamajoneesilla on saanut vaikutteita ajasta, jolloin ravintolassa piti ostaa leipäannos, jotta sai ostaa alkoholia. Syötävä Bloody Mary muistuttaa puolestaan kattomme alla menneinä vuosina toimineista legendaarisista yökerhoista, Toni Karjalainen kuvaili.

Lähiruokaa menussa edustivat muun muassa paikallisen kalastajan Kallavedestä nostama kuha sekä Keiteleellä sijaitsevan Saastamoisen tilan karitsa kahdella tavalla. Jälkiruokana savolainen perinteinen mustikkakukko sai uutta twistiä puikkarin tyyliin tarjoiltun. Jokaisen ruokalajin yhteyteen Hanna Härkönen oli valikoinut asiantuntevasti ja täydellisen osuvan juoman.

Juhlaillallisen päätteeksi Johanna Hornborg-Ojala kutsui lavalle sekä salin että keittiön henkilökunnan, joka mahdollisti ikimuistoisen illan. Menua arvioidessaan hän puhui tasapainoisuudesta, herkullisuudesta ja loistavista makuyhdistelmistä.

– Olette tarjonneet meille äärimmäisen upean, ihan täydellisen illan. Intohimo tekemiseen todella näkyi tänä iltana, valtavouti kiteytti juhlaväen yhtyessä kommenttiin raikuvilla aplodeilla.

