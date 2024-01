Runebergin päivää vietetään Pohjanmaan museossa 4.2.

Lapsen ääni kuuluu yhä paremmin Vaasassa: työ Lapsiystävällinen kunta –mallissa etenee 26.1.2024 09:54:04 EET | Tiedote

Vaasan kaupunki on mukana UNICEFin mallissa, jossa tavoitteena on saada Lapsiystävällinen kunta –tunnustus. Työ etenee, sillä UNICEF on nyt hyväksynyt Vaasan toimintasuunnitelman, jonka viittä tavoitetta päästään heti toteuttamaan.