Kauppalaisseuran Säätiöltä merkittävä tuki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle - Kaikkineen Säätiö myönsi apurahoja 244 500 euroa

Kauppalaisseuran Säätiö tukee kauppatieteellistä koulutusta Jyväskylän yliopistossa merkittävällä summalla. Yhteensä 180 000 euroa kohdennetaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle.

”Tavoitteemme on tukea Jyväskylän veto- ja pitovoimaa kasvavana ja kansainvälisenä sivistyskaupunkina erityisesti kaupallisen koulutuksen kentällä. Säätiön puolesta onnittelemme kaikkia apurahan saajia”, kertoo Kauppalaisseuran Säätiön toimitusjohtaja Jaakko Selin.

”Kauppalaisseuran Säätiö on tukenut kaupallisen alan koulutusta koko historiamme ajan. Vuosien varrella Kauppalaisseuran tuella on käynnistetty uusia aloja, tehty väitöskirjatutkimusta ja kehitetty opetusta. Tämän vuoden osalta on hyvä nostaa esille myös tulevien AACSB-, AMBA- sekä BGA-laatuakkreditointiemme uudelleenarviointien valmistelu, johon käytämme resursseja”, sanoo kauppakorkeakoulun dekaani Hanna-Leena Pesonen tyytyväisenä.

Myös tilaisuuden avannut Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala kiittää pitkäaikaista tukijaa.

”Kauppalaisseuran Säätiö on meille läheinen ja tärkeä paikallinen yhteistyökumppani, jonka tuki on meille äärimmäisen arvokasta. Kiitämme koko yliopistoyhteisön puolesta pitkäjänteisestä yhteistyöstä”.

Kauppalaisseuran Säätiö muisti myös Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movia 10 000 euron apurahalla. Tuki suunnataan kauppatieteiden opiskelijoiden harjoitusohjelmien sekä niihin liittyvän kurssitarjonnan ylläpitoon, kehittämiseen ja räätälöimiseen.

Jyväskylän muista oppilaitoksista ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikköä tuettiin yhteensä 22 000 eurolla kansainvälistymisen ja toiminnan kehittämisen edistämiseksi. Gradialle myönnettiin liiketoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan opettajien jatko- ja täydennyskoulutukseen 2 500 euroa.

Muita apurahojen saajia olivat Nuorten yrittäjyys ja talous NYT Keski-Suomi lasten ja nuorten talousosaamisen ja innostavan työelämän oppimisen tukemiseen (10 000 euroa), kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Pörssi ry (2 500 euroa), Jyväskylän Kauppateknikot (1 000 euroa) sekä Matti Leppäniemi e-urheilun tutkimukseen (6 000 euroa).

Jyväskylän Kauppalaisseura ry:n myöntämät 600–800 euron arvoiset Keisari Suurruhtinas Aleksanteri II:n stipendit ulkomailla opiskelua varten saivat Lauri Pruuki, Ida-Sofia Kultti ja Anniina Pantsu.

Tarkemmat tiedot apurahoista löytyvät liitteenä.

Lisätietoja antavat:

Jaakko Selin

toimitusjohtaja

Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö sr

puh. 0400 778 779, jaakko.selin@kauppalaisseura.fi

www.kauppalaisseura.fi

Hanna-Leena Pesonen

dekaani

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

050 373 2132, hanna-leena.pesonen@jyu.fi

Yli 75 vuotta toiminut Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö sr. edistää liikesivistystä ja kaupallista koulutusta Jyväskylässä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Säätiö jakaa apurahoja kauppatieteiden opiskeluun sekä korkeakouluasteisen kaupallisen ja liikesivistyksellisen opetuksen ylläpitoon ja tukemiseen Jyväskylässä. Olemassaolonsa aikana Säätiö on jakanut apurahoja nykyrahassa noin 12 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston taloustieteiden opiskelu on käynnistetty Säätiön lahjoitusvaroin vuonna 1967.