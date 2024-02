Joutilaita kilometrejä: Hikisiä nousuja ja pyöräilyn hurmaa matkalla Kolumbiasta Patagoniaan

Retkeilytoimittaja ja pyörämatkailija Tuija Kauppinen toteutti puolisonsa kanssa parikymmenvuotisen unelmansa, vietti 15 kuukautta polkupyöräillen Etelä-Amerikan halki ja kirjoitti kokemastaan Joutilaita kilometrejä -kirjan. Matka kulki Kolumbiasta Equadorin kautta Peruun ja Chilen rannikolta Atacaman autiomaan läpi aina Patagonian tuulisille tasangoille, Tulimaahan ja edelleen Buenos Airesiin, josta matka kaarsi Uruguayn ja Paraguayn kautta Brasilian hiekkarannoille.

Kyseessä ei ole tavallinen matkakirja parhaine lomanviettovinkeineen, vaan hikisen arkirealistinen kertomus siitä tavallisten ihmisten – ja epätavallisten pyöräilijöiden – Etelä-Amerikasta, joka turisteille harvoin näkyy. Se on sattumanvarainen sukellus Etelä-Amerikan maantieteeseen, poliittisiin kahnauksiin, ruokakulttuureihin, paikallisiin tapoihin ja uskonnolliseen elämään. Kauppisen pariskunta polki välillä kaksin, välillä porukassa ja havainnoi kaikkea vastaan tulevaa. Joinakin päivinä vastaan tuli vain ylämäkeä, kuten matkalla Andien Altiplanolle yli 5000 metrin korkeuteen. Oli myös päiviä, jolloin vastaan tuli maalaiskylien ihmisten hyvyyttä ja huolenpitoa.

”Lähteäkseen polkemaan Etelä-Amerikan halki ei tarvitse olla miljonääri”, Kauppinen painottaa. Hänen mukaansa meillä eurooppalaisilla on tapana lähteä reissuun kaupan kautta, mutta vähemmälläkin varustelulla pärjää. ”Eräällä paikallisella pyöräilijällä oli etulaukkuna kaljakori”, Kauppinen nauraa. Kirjassa on laajemminkin yhteiskunnallista pohdintaa keskellä ristiriitaisia maisemia, joissa teollisuus ja luonnonsuojelu yrittävät elää rinnakkain. ”Kaivos tuo työtä valtavalle määrälle ihmisiä, eikä tie todennäköisesti olisi ilman kaivosta yhtä hyväkuntoinen. Ajan pyörällä ja käytän kännykkää, joiden osiin on tarvittu kaivosteollisuuden tuotteita. Mutta ovatko ne sen arvoisia, että luonto tuhotaan peruuttamattomasti?”

Kirjan lopussa on lukijan uteliaisuutta tyydyttävä faktaosio: matkan tilastotietoja, yksityiskohtainen varusteluettelo, pyörämatkaan liittyviä Instagram-tilejä ja kirjallisuutta. Vaikka teos onkin erinomainen Etelä-Amerikan tietopaketti, se on ensisijaisesti kokemuskirja, jonka syvässä ytimessä on vapaus. ”Suurin vapauden tunne syntyy siitä, että kaikki, mitä päivittäisessä elämässä tarvitsemme, mahtuu pyörän etu- ja takatarakkaan kiinnitettyihin pyörälaukkuihin.”

Tuija Kauppinen on freelance-toimittaja ja kokenut pyörämatkailija. Varustehifistelyn sijaan häntä kiinnostaa ympäröivä maailma tangon takana ja se, mitä korvien välissä tapahtuu matkan aikana.

Tuija Kauppinen, Joutilaita kilometrejä. Polkupyörällä Etelä-Amerikan halki. Kirjapaja 2024. 220 s. Kansi Mika Tuovinen. ISBN 978-952-354-883-1. Kl 40.8 / 48.38 / 79.19. Ilmestyy 02/2024.

