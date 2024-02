Aarikan juhlavuoden kodin kevätmallisto nostaa esiin pohjoismaisia suunnittelijoita ja puuta, metsän helmeä.

Pohjoismaista designia

Lisäyksenä omaan suomalaiseen suunnittelijatiimiin, juhlavuoden kodin ja sisustuksen tuotteissa on mukana myös ulkopuolisia suunnittelijoita, Mona Isotupa ja Magnus Löfgren. Mona Isotupa on suunnitellut Aarikalle upean Mänty-tuoksupuuveistoksen. Isotupa on Hetkinen-luonnonkosmetiikkabrändin perustaja. Hetkistä ja Aarikkaa yhdistää samanlaiset arvot ja muun muassa puun merkittävä rooli tuotteissa. Suomessa valmistettu design-huonetuoksu levittää ympärilleen mäntymetsän turvallisen ja onnellisuutta lisäävän aidon tuoksun. Magnus Löfgren on suunnitellut Aarikalle upean Duo-sarjan, jossa huokuu Löfgrenin töille ominaiset yksinkertaisuus ja luovuus, pohjoismaalaista suunnittelutraditiota unohtamatta – Aarikan ihanaan muotokieleen yhdistyen. Löfgren on suunnitellut Aarikalle kaksi ruukkua sekä kolme erikokoista kynttilänjalkaa tammesta. Löfgren on ruotsalainen suunnittelija, joka on tehnyt yhteistyötä myös Design House Stockholmin kanssa – hänen ensimmäisiä tuotteitaan olivat Shell-kynttilänjalka ja Focus-vaasi, joka voitti Utmärkt Svensk Form -palkinnon vuonna 1995.

Kupliva Kupla ja kaunis keramiikka

Aarikan klassinen Kupla-sarja on syntynyt pyöreän muodon innoittamana. Uutuutena mallistossa on lasinen karahvi, kapea maljakko sekä viinilasit, joiden jalassa on upea lasihelmi. Puisto-keramiikkasarjan mattapintaiset mukit ovat saaneet pukea ylleen myös uudet keväiset sävyt, vaaleanpunaisen ja vaaleanliilan.

”Aarikan keväisessä kodissa voi aistia juhlan tuntua ja värien leikittelyä. Ajaton muotoilu ja Aarikan pyöreä muotokieli luovat ihanan raikkaan ja helmeilevän lopputuloksen”, sanoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström.

Aarikan juhlavuosi valloittaa kotona, sisustuksessa ja keittiössä. Aarikka pukee kevätkodin väreihin, tuo sisään tuulahduksen iloa ja raikkautta pitkän talven jälkeen. Lifestyle-mallisto on raikas ja iloinen. Olipa kyse Kupla-sarjan tai Viivat-sarjan uutuuksista, Puisto-lautasliinarenkaista tai klassikkokynttilänjaloista, yksityiskohtien kauneus vie mennessään. Kevään uudet sävyt vaaleanpunainen, fuksia, sitruunankeltainen, limen vihreä ja kirkkaan punainen löytyvät niin uudistuneissa kuin perinteisissäkin malleissa, joissa värit leikittelevät tuoden puupinnan kauniisti esiin.

YFD x Aarikka — Leikki ei lopu -suunnittelukilpailu

Järjestämme yhdessä Young Finnish Designin kanssa nuorille suunnittelijoille suunnatun kilpailun. Haemme suunnittelukilpailussa uusia tuoteideoita kodin sisustukseen, uutta koru-designia, sekä vaate- ja asustesuunnittelua mallistoihimme. Katso lisää Young Finnish Designin sivuilta https://www.youngfinnishdesign.com/yfd-x-aarikka