Varhaiskasvatuksen palvelut löytyvät jatkossa yhdestä sovelluksesta

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa on käynnissä järjestelmäuudistus, jonka tavoitteena on helpottaa asiakkaiden arkea sekä henkilöstön työtä. Uudistuksen myötä käytössä oleva Effica-järjestelmä päivittyy Edlevoksi, joka kattaa jatkossa kaikki varhaiskasvatuksen toiminnot. Tavoitteena on, että järjestelmäuudistus valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä.