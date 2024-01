Kaikkien aikojen suurimmat MP-messut panostaa nuoriin

MP-messuilla on edustettuna ennätysmäärä moottoripyörä-, mopo-, mönkijä- ja sähköpolkupyörämerkkejä uutuusmalleineen. Edustettuna ovat mm. Aodes, Aprilia, Benelli, BMW, CanAm, CFMOTO, Conan, Drac, Ducati, Fantic, GasGas, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, Kawasaki, KTM, Moto-Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Polaris, Royal Enfield, Segway, Stark Varg, SuperSoco, Suzuki, Talaria, Triumph, Vespa ja Yamaha. Uutuusmalleista ovat esillä mm. BMW F 900 GS, Ducati Hypermotard 698 Mono RVE, Honda CBR650R E-Clutch, Husqvarna Motorcycles Svartpilen 401, KTM 1390 SUPER DUKE R EVO & KTM 990 DUKE, MV Agusta TURISMO VELOCE SCS, Triumph Speed 400 ja Scrambler 400, Royal Enfield Himalayan 450, Suzuki GSX-S1000GX ja Yamaha MT-09 / MT-09 SP. Messuilla esitellään myös hybridimoottoripyörä Kawasaki Ninja 7.



”MP-messut on nyt pinta-alaltaan kaikkien aikojen suurimmat ja kasvua on viime vuodesta 18 %. Mukana on 163 yritystä, mikä on 40 enemmän kuin vuosi sitten. Messuilla on entistä enemmän sähköavusteisia polkupyöriä sekä MP-tarvikkeita ja varusteita. Tulevista lakoista huolimatta messut järjestetään normaalisti ja Messukeskuksessa on tarjolla täydet palvelut. Joukkoliikenteen lakko aiheuttaa kuitenkin toimenpiteitä. Olemme ottaneet käyttöön entistä enemmän pysäköintipaikkoja ja toivomme, että mahdollisimman moni lähtee MP-messuille kimppakyydillä. Järjestämme pääkaupunkiseudulla myös nonstop-bussikuljetuksia,” kertoo projektijohtaja Niko Kantola Helsingin Messukeskuksesta. ”Moottoripyörämessuilla esitellään moottoripyörien kuumimmat uutuudet, upeat rakennetut moottoripyörät ja nyt ensimmäistä kertaa MP Jonnela, jossa on noin 100 alle 18-vuotiaiden tuunaamaa menopeliä. Uutta MP-messuilla on myös osastojen sijoitus halleihin. Tänä vuonna moottoripyöriä esittelevät osastot on sijoitettu laajemmalle alueelle, joten moottoripyöriä pääsee katsomaan lähempää ja messuilla varmasti viihdytään vielä entistäkin paremmin.”



Uutta: MP Jonnela esittelee nuorten moottoripyöräharrastusta



MP 24-messut nostaa tänä vuonna esille erityisesti nuorten mopoharrastusta. Somepersoona JuhisRacing on messuilla kertomassa mopoharrastuksesta perjantaina ja lauantaina klo 12 ja klo 15 rakentamisnäytöksessä, johon JuhisRacing osallistuu 12-vuotiaan Aarren kanssa. Aarren pyörän viimeistelytyöt tehdään messuilla. MP Jonnelassa on noin 100 alle 18-vuotiaan tuunaaman menopeilin lisäksi myös MP Jonnela Klubi, johon pääsevät vain alle 18-vuotiaat. Osastoilla toiminnasta kertovat mm. valtakunnallinen etujärjestö Mopoilevat Nuoret ry ja Asenne ry. Alueella on myös mm. Stunt Freaks Teamin keulintalaite ja tuunaukseen käytettäviä tarroja myynnissä.

Entistä enemmän sähköavusteisia polkupyöriä



Sähköavusteisista polkupyöristä edustettuina ovat Batavus, Benelli, Centurion, GasGas, Ghost, GT, Fantic, Felt, Haibike, Helkama, Husqvarna, Kona, Lapierre, Niekka, R Reymon, Serial 1, Specialized, Trek, Tunturi, Winther ja Yamaha. Niitä pääsee kokeilemaan kahdella koeajoradalla. Toinen on vaativampi ja toinen aloittelijoille sopiva. Messuilla kerrotaan myös työsuhdepolkupyöräilystä ja sen suuresta suosiosta.



Mikko ”Peltsi” Peltola pitää puheenvuoron talvipyöräilystä (pe klo 17 ja la klo 14) ja pyöräretkeilystä (pe klo 15.30 ja la klo 12.30). Jaska Halttunen #fillaripäiväkirja kertoo su klo 14.30 reissuista Kaldoaivin erämaassa ja saariston rengasreitillä. Bikepacking on monipuolinen ja ympärivuotinen harrastus Jaskalle, joka on vetänyt pyörällä ahkiota Syötteen kansallispuistossa ja laskenut packraftilla Kymijoki alas pyörä kyydissä.

Pohjois-Euroopan suurimmat moottoripyörämessut MP 24 järjestetään perjantaista sunnuntaihin 2.–4.2.2024 Helsingin Messukeskuksessa. MP-messut järjestää vuosittain Messukeskus Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston toimeksiannosta. Petrol Circus Custom Bike Show on osa MP-messuja. Vuonna 2023 MP-messuilla vieraili 56 000 motoristia.

Petrol Circus Custom Bike Show’ssa esillä noin 80 rakennettua moottoripyörää, jotka kisaavat neljässä luokassa. Palkinnot jaetaan lauantaina 3.2.

Tie vie -alueen lavalla kuullaan matkatarinoita erilaisista motoristireissuista.

VM MP Motoball -turnausta pelataan messujen aikana.

Oma ohjelmalava sähköpolkupyöräilylle kahden koeajoradan lisäksi.



Lisätietoja:

viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

projektijohtaja Niko Kantola, puh. 0400 747 542, niko.kantola@messukeskus.com

Moottoripyöräjaoston pj Jarkko Tuomisto, puh. 044 539 8881, jarkko.tuomisto@ktm.com

www.mpmessut.fi

#mpmessut @mpmessut

