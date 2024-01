Metsomäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy

Eurowind Energy Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Metsomäen tuulivoimalahankkeesta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Metsomäen tuulivoimahanke kattaa kokonaisuudessaan 950 hehtaarin alueen Mänttä-Vilppulassa. Hankkeessa suunnitellaan enintään 8 voimalan rakentamista, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan 7,2 MW. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on maksimissaan 166 metriä, roottorin halkaisija noin 172 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeus enintään 252 metriä. Hanke on suunniteltu liitettäväksi alueen pohjoispuolelle Keuruulla sijaitsevaan Virtain ja Petäjäveden väliseen 110 kV:n voimajohtolinjaan. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti alueen osayleiskaavoituksen kanssa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Metsomäen hankealueelle rakennetaan enintään 8 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto suunnitellaan toteutettavaksi 110 kV:n ilmajohtona. Reitti kulkee Mänttä-Vilppulan ja Keuruun kaupunkien alueilla, koko matkaltaan Haapamäen taajaman itäpuolella. Reitin yhteispituus on 12,1 kilometriä. Liittyminen verkkoon tapahtuu Sähkö-Virkeät Oy:n Petäjävesi-Virrat 110 kV voimajohdon varteen rakennettavalla sähköasemalla.

Arviointiohjelmaan voi esittää mielipiteitä 28.2.2024 asti

Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 30.1.-28.2.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa, YVA-ohjelma sekä muut hankkeen asiakirjat ovat esillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/metsomaentuulivoimahankeYVA

Lisäksi YVA-ohjelmaan voi tutustua seuraavissa paikoissa niiden aukioloaikoina:

Mänttä-Vilppulan kaupunki / Asiointipiste, Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä

Keuruun kaupungintalo, Multiantie 5, 42700 Keuruu

Kolhon kirjasto, Postitie 5, 35990 Kolho

Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere.

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 28.2.2024 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/6680/2023).

Yleisötilaisuus järjestetään Kolhon koululla 15.2.2024

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja kaavoitusta koskeva yhteinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 15.2.2024 klo 17.00–19.00 Kolhon koululla (ruokasalissa), osoitteessa Postitie 2, Kolho. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.

Lisätietoja: