GRK on valittu toteuttamaan valtatie 9:n parantamista, urakan arvo on noin 32 miljoonaa euroa

GRK on valittu toteuttamaan kantaverkon kaapeliyhteyden rakennustöitä Helsinkiin, sopimuksen arvo 22 milj. euroa 26.1.2024 15:01:31 EET | Tiedote

GRK on valittu toteuttamaan Helsinkiin uuden kantaverkon 400 kilovoltin kaapeliyhteyden rakennustöitä. Yhteydellä vastataan pääkaupunkiseudun kasvavaan sähkönkulutukseen ja edistetään vihreää siirtymää. GRK:n sopimuksen arvo on 22 miljoonaa euroa. Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2026. Suomessa ei ole aiemmin tehty 400 kilovoltin maakaapeliyhteyttä tässä mittakaavassa.