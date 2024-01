Kuntarekry selvitti: korkeakouluopiskelijoiden näkemykset kunta- ja hyvinvointialuesektorin työmahdollisuuksista pääosin positiivisia

KirkkoRekryn ensimmäinen toimintavuosi: Rekrytointien ja työnhakuaktiivisuuden lukuja 2023 18.1.2024 15:11:58 EET | Tiedote

KirkkoRekry on tehokas ohjelmistopalvelu, joka on suunniteltu erityisesti seurakuntien rekrytointeihin. Palvelu skaalautuu tehokkaasti erikokoisten seurakuntaorganisaatioiden tarpeisiin. Kirkkorekry.fi-sivusto kokoaa yhteen kirkon avoimia työpaikkoja ja työnantajia. Palvelun avulla nostetaan kirkon työpaikkoja potentiaalisten työnhakijoiden tietoisuuteen. Näin pyritään vaikuttamaan osaajapulaan, joka on arkea myös seurakunnissa. KirkkoRekryn toiminta käynnistyi reilu vuosi sitten, joulukuussa 2022. Miltä näyttää ensimmäinen toimintavuosi rekrytointien ja työnhakuaktiivisuuden osalta?