Vamialla alkaa uusi Muistihoitaja tutkinnon osa – uusinta tietoa muistisairaiden kanssa työskenteleville

Vamian uusi malli RaflaTET on nuorelle oiva tilaisuus kokeilla ravintola-alaa

RaflaTET on uusi malli, jonka suunnittelu aloitettiin Vamian matkailupalvelussa viime keväänä yhdessä opettajien ja opiskelijanohjaajien kera. Idea lähti liikkeelle siitä, että ammatillisen koulutuksen puolella halutaan lisätä nuorten kiinnostusta ravintola-alaa kohtaan. Ajankohdaksi valittiin TET-viikot, jolloin yläkoulun oppilailla on oiva tilaisuus päästä kokeilemaan ravintola-alaa ja nähdä työelämää. RaflaTET:n toteutuksessa on hyödynnetty Sampo kampuksella yläkoululaisille järjestetyn TeknoTET:n kokemuksia. - Mietittiin, että eikös mekin pystyttäisi tähän. Lähdettiin aluksi aika pienellä määrällä toteuttamaan ideaa. Toistaiseksi kolme paikkaa viikossa on riittänyt, eikä kenellekään tarvinnut vielä sanoa ettei mukaan mahdu. TET-viikkojahan syksyssä on 10 niin kolmellekymmenelle nuorelle löytyy paikka ja keväällä vielä parille kymmenelle, opettajatiimistä kerrotaan. RaflaTET:ssä viikon aikana oppilas pääsee tutustumaan ensimmäiset kolme päivää ravintoa-alan opiskeluun Vamialla, jonk