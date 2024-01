Vafo Group on ostanut Dagsmarkin

Vafo Group on vuonna 1994 perustettu tsekkiläinen perheyritys, joka keskittyy lemmikkieläinruokaan. Se on Euroopan johtavia premium-tason lemmikkieläinruokien valmistajia, ja sen liikevaihto on noin 480 miljoonaa euroa. Yritys valmistaa joka vuosi yli 200 000 tonnia lemmikkiruokaa. Vafo Groupilla on Euroopassa kahdeksan tehdasta, ja sen brändeillä myydään koiran ja kissan ruokaa sekä pieneläinten ruokaa yli 85 maassa. Yhtiön brändejä ovat muun muassa Brit, Hau-Hau Champion, Carnilove sekä Prima Dog ja Prima Cat. Vafon merkittävä investointi Suomeen on ollut vuonna 2023 valmistunut Nokian kuivaruokatehdas.

Dagsmark Petfood on vuonna 2016 perustettu suomalainen lemmikkieläinruokien valmistaja. Sen liikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa. Yritys valmistaa kissojen ja koirien märkäruoat omalla tehtaallaan Mellilässä ja kuivaruoat Vafo Finlandin tehtaalla Nokialla. Dagsmark-brändin tunnettuus on yrityksen kotimarkkinoilla Suomessa erittäin hyvä. Yritys tunnetaan laadukkaasta kotimaisesta lemmikkieläinruoasta ja hauskasti nimetyistä tuotteista.

Prima Pet Premium aloitti toimintansa vuonna 1999. Yrityksen tarina ulottuu kuitenkin vuoteen 1955, jolloin Saarioinen perusti Hau-Hau Championin. Yrityksen liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. Prima Pet Premiumin tuotevalikoimaan kuuluvat lemmikkien kuivaruoat, märkäruoat, koiranmakkarat, herkut, puruluut ja kissanhiekat. Vafo Group osti Prima Pet Premiumin vuonna 2021.