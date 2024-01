Esikoisrunoteos on monitasoinen matka pimeydestä valoon ja kaamoksesta kevättä kohti

Esikoisromaani sijoittuu Kallioon kahdelle eri vuosikymmenelle ja ammentaa kirjailijan työläissuvun vaiheista 24.1.2024 14:00:00 EET | Tiedote

Minna Talstilan esikoisromaani Ohi lipuvat ajopuut on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Ohi lipuvat ajopuut on fiktiivinen kertomus, johon on otettu aineksia kirjailijan oman työläissuvun vaiheista vuosikymmenten takaa. Tarina sijoittuu Helsingin Kallioon, kahdelle eri vuosikymmenelle. Hiljattain yliopistosta valmistunut Ellen ajelehtii elämässään. Hän työskentelee kirjakustantamossa, mutta on tyytymätön apulaisen työtehtäviinsä. Ellen saa käsiinsä isoäitinsä päiväkirjan ja pääsee sen avulla tutustumaan äitinsä perheen arkeen 50-luvun Kalliossa. Leirilän perhe on asunut täsmälleen samassa Pengerkadun asunnossa, jossa Ellen asuu vuosikymmeniä myöhemmin. Minna Talstila (s. 1990) on vihtiläislähtöinen, suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja ja asuu perheineen Espoossa, merenrannan läheisyydessä. TALSTILA, MINNA: Ohi lipuvat ajopuut 283 sivua ISBN 978-952-755-371-8 Ilmestymisaika: Marraskuu 2023 Sidottu. Kovakantinen Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme