STOP nyt! -mielenosoitus torstaina – poliittisissa lakoissa samaan aikaan lähes 300 000 palkansaajaa

SAK:n ja STTK:n jäsenliitot järjestävät tällä viikolla mittavia poliittisia lakkoja. Yhteensä lakkoihin on arvioitu osallistuvan lähes 300 000 palkansaajaa: Yli 230 000 SAK:laisten liittojen ja noin 60 000 STTK:laisten liittojen jäsentä.

Tuhannet lakkolaiset ovat saapumassa Senaatintorille STOP nyt! -mielenosoitukseen. Mielenosoituksen tarkoituksena on vastustaa hallituksen tapaa valmistella ja toteuttaa työelämään ja sosiaaliturvaan osuvat heikennykset ja leikkaukset kuuntelematta kaikkia osapuolia ja välittämättä ihmisille tulevista seurauksista. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Pääkaupunkiseudun julkinen liikenne ei ole lakossa mielenosoituspäivänä. Kutsumme myös muita hallituksen työelämäheikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia vastustavia ihmisiä ja järjestöjä torille. Tällä hetkellä mukaan on ilmoittautunut opiskelijoiden, työttömien ja eläkelaisten edunvalvontajärjestöjä.

Tilaisuuteen saapuu hallitus- ja oppositiopuolueiden edustajia. Kokoomusta edustaa työministeri Arto Satonen, perusuomalaisia Miko Bergbom, SDP:tä Antti Lindtman ja vasemmistoliittoa Li Andersson. Hallituspuolueiden edustajilla on mahdollisuus perustella hallituksen toimia ja oppositiopuolueiden puheenjohtajilla on mahdollisuus esitellä vaihtoehtoja näille toimille. Tilaisuudessa haastatellaan myös ammattiliittojen puheenjohtajia.

Tilaisuuden juontavat Eeva Vekki ja Sanna Stellan.

STOP nyt! -tapahtuman ohjelma

12.00 Miksi olemme täällä?

12.10 Yhteistyökumppaneiden puheenvuorot

12.20 AK:laisten ja STTK:laisten ammattiliitojen paikalla olevat puheenjohtajat haastattelussa.

12.40 Tauko

12.55 Haastattelussa hallituspuolueiden edustajat Arto Satonen (kok.) ja Miko Bergbom (ps.).

13.10 Haastattelussa opposition edustajat Antti Lindtman (sd.) ja Li Andersson (vas.)

13.20 SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola vetävät päivän yhteen.

13.40 Jukka Poika & DJ esiintyy

Medialle on varattu tila seurata tapahtumaa lavan oikealta reunalta (Aleksanterinkadun puoli). Lavalta poistuvat esiintyjät kulkevat tämän kautta. Videokuvaajille tarjoamme pisteessä summaäänen.

Jos haluat haastella SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorantaa tai STTK:n puheenjohtaja Antti Palolaa, he ovat tavattavissa lavan oikealla puolella ennen tilaisuuden alkua klo 11.30. Jos haluat sopia muun ajan, voit olla etukäteen yhteydessä Marjo Pihlajaniemi marjo.pihlajaniemi@sak.fi (Jarkko Eloranta) tai Marja-Liisa Rajakangas marja-liisa.rajakangas@sttk.fi (Antti Palola).