Espoossa joka toinen on kirkon jäsen – kasvava monikulttuurisuus kutsuu seurakuntia kehittämään toimintaansa

Espoon kuudessa evankelisluterilaisessa seurakunnassa oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 157 556 jäsentä. Noin joka toinen espoolainen kuuluu kirkkoon – Espoon seurakunnat on näin kaupungin suurimpia yhteisöjä. Jäsenyys on yleisintä kotimaisia kieliä puhuvien joukossa. Heistä 65,7 % on seurakuntien jäseniä.

Kirkkoon kuulumisprosentti vaihtelee seurakunnittain liki 12 prosenttiyksikköä. Yleisimmin kuulutaan kirkkoon Tapiolassa (54,2 %), kun Leppävaarassa seurakuntien jäseniä on 42,3 % alueen asukkaita. Alueen monikulttuurisuus korreloi seurakunnan jäsenyysasteen kanssa. Esimerkiksi Leppävaarassa seurakunnan alueen asukkaista 29,3 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea, kun Tapiolan alueella näin on 17,9 % kohdalla.

Pääkaupunkiseudun seurakuntien toimintaympäristö on monikulttuurinen ja -kielinen. Toistaiseksi kaksi prosenttia Espoon vieraskielisestä väestöstä on kirkon jäseniä. Monikielisyys huomioidaan Espoon seurakuntien strategiassa ja toiminnassa. Kohtaamisia, toimintaa ja viestintää pyritään tekemään yhä monikielisemmin. Esimerkiksi Espoon seurakuntien perheneuvonnan sivusto erilaisine tukiaineistoineen on juuri julkaistu myös englannin kielellä.

Jäsenmäärän lasku hidastunut

Kirkon jäseneksi liittyi Espoossa viime vuonna 1364 henkilöä, eli reilut 100 henkeä enemmän kuin edellisvuonna ja noin 400 enemmän kuin viisi vuotta sitten. Liittyneiden määrän kasvu liittyy osittain siihen, että jos vauva rekisteröidään väestötietoihin ennen kastetta, kaste näkyy tilastoissa kirkkoon liittymisenä. Näin on tapana toimia yhä useammin. Esimerkiksi viime vuonna alle vuoden ikäisenä kastettuja lapsia oli 1353, mutta heistä 439 on luettu kirkkoon liittyneisiin.

Vuoden 2023 aikana Espoossa kirkosta erosi 2861 ihmistä, mikä on tasan 300 ihmistä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä laski 1659 hengellä vuonna 2023, mikä on vähemmän kuin kolmena edellisvuonna.

Espoon vilkas muuttoliike näkyi myös seurakunnissa. Seurakuntiin liittyi muuton kautta 13 553 ihmistä ja seurakunnista muutti 13 303 henkeä. Espoonlahden, Olarin ja Tapiolan seurakunnissa nettomuutto oli positiivista, seurakuntiin tuli muuttoliikkeen myötä enemmän jäseniä kuin muutti pois.

Jäsentiedot seurakunnittain 31.12.2023

seurakunta jäsenmäärä muutos vs. 2022 kuuluu kirkkoon % kuuluu kirkkoon Esbo svenska församling 13 943 -177 68,5 % kaupungin ruotsinkielisistä Espoon tuomiokirkkoseurakunta 43 206 -546 51,1 % 67,4 % alueen suomenkielisistä Espoonlahden seurakunta 28 823 -239 51,2 % 65,9 % alueen suomenkielisistä Leppävaaran seurakunta 23 364 -577 42,3 % 61,1 % alueen suomenkielisistä Olarin seurakunta 26 634 -98 46,0 % 64,2 % alueen suomenkielisistä Tapiolan seurakunta 21 586 -22 54,2 % 67,4 % alueen suomenkielisistä yhteensä 157 556 -1659 50,2 % 65,7 kaupungin suomen- ja ruotsinkielisistä



Jäsenprosentit perustuvat Tilastokeskuksen alustavaan tietoon vuoden vaihteen väkiluvusta Espoossa ja seurakuntien alueilla.