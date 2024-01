Kummalle presidenttiehdokkaalle suosittelisit tätä kirjaa?

Kahden viikon kuluessa huipentuvassa Suomen presidentinvaalissa ehdokkaista Pekka Haavisto on nostanut vaaliteemakseen käsitteen ”jakamaton ihmisarvo”. YK:n ihmisoikeusjulistuksessa ja muissa kansainvälisissä sopimuksessa mainitun käsitteen suomennoksessa ja tulkinnassa on horjuvuutta, jakamattomalla tarkoitetaan yleensä luovuttamatonta, loukkaamatonta, kaikkia yksilöitä koskevaa arvoa.

Haavisto tarkoittanee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja, eli ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, kansanvallan, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Ne ovat arvoja, joita EU:n jäsenvaltio sitoutuu kunnioittamaan.

Jos kaikilla yksilöillä on yhtäläinen ihmisarvo sukupuolesta, rodusta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta, vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, Unkarin viranomaisten kohdalla voidaan kysyä, miksi he sakottivat kirjakauppaketjua Lawrence Schimelin kirjoittaman ja Elīna Brasliņan kuvittaman lastenkirjan myynnistä. Venäjällä kirja on kielletty alle 18-vuotiailta.

Kirjan yhdessä tarinassa lapsella on kaksi isää, toisessa taas kaksi äitiä, ja vanhemmat ovat ihonväriltään ja etnisiltä piirteiltään erilaisia. Vanhemmat eivät liity kirjan juoneen, vaan pääosissa ovat lapset sekä kissa ja koira: Nyt nukutaan, ei leikitä -tarinassa lapsi tahtoisi nukkumaan mutta koira haluaakin leikkiä, joten perheen iltatoimet saavat vauhdikkaita käänteitä. Yhtenä aamuna aikaisin kertoo lapsesta, joka herää ennen vanhempiaan ja siskoaan ja ryhtyy laittamaan aamiaista – kissan kanssa! Runomuodossa soljuvat, lempeän humoristiset pikku tarinat tempaavat pienet lukijat mukaansa. Kirjailija Schimelin mukaan lapset ovatkin kiinnostuneempia kirjan hauskoista eläimistä kuin vanhempien sukupuolista.

Kirja on käännetty 42 kielelle, ja Reuna-kustantamon juuri ilmestyneessä versiossa teksti on suomeksi ja englanniksi. Kirjan ikäsuositus on 1+.

Kirjailija-kääntäjä Lawrence Schimel (s. 1971) on kotoisin New Yorkista mutta on asunut jo 25 vuotta Espanjassa; hän kirjoittaakin niin englanniksi kuin espanjaksi. Schimel on julkaissut yli 130 kirjaa ja saanut mm. kansainvälisen Society of Children’s Book Writers and Illustrators -järjestön Crystal Kite -palkinnon. Hänen teoksensa on valittu kolmesti International Board on Books for Young People -järjestön sarjaan Outstanding Books for Young People with Disabilities.

Latvialaisen kuvittaja Elīna Brasliņan (s. 1988) kansainvälinen debyytti oli kuvitus Kate Wakelingin palkittuun lastenrunokokoelmaan Moon Juice. Brasliņan kuvittamia kirjoja on julkaistu mm. Isossa-Britanniassa, Sveitsissä, Kanadassa, Etelä-Koreassa, Espanjassa, Saksassa ja Tšekissä.