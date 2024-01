Batteryltä kaksi virkistävää PLUS-energiajuomauutuutta

Battery PLUS Anti-Stress ja Battery PLUS Restore tuovat plussaa aktiivisen ihmisen päivittäiseen elämään. Anti-Stress on sokeriton, vähäkalorinen Restore sisältää vähän myös sokeria.

”Energiajuomia kulutetaan paljon aivan uusissa käyttötilanteissa, ja kuluttajat haluavat useita hyötyjä yksittäisiltä tuotteilta. Battery PLUS -konseptin keskiössä on raikas ja moderni tapa käsitellä hyvinvointia sekä aktiivisuutta. Battery PLUS -juomat ovat erottuvia, raikkaita ja ne myös näyttävät maukkailta”, kertoo Veli-Matti Keskipoikela, Batteryn tuotepäällikkö.

BATTERY PLUS ANTI-STRESS

Pirskahtelevan veriappelsiinin ja mehevän mustaherukan makuinen sokeriton Battery PLUS Anti-Stress energiajuoma on mainio valinta niihin hetkiin, kun uupumus yllättää. Sen sisältämät B-vitamiinit, niasiini sekä pantoteenihappo auttavat pitämään suorituskyvyn aina parhaimmillaan.

+ SOKERITON

+ VITAMIINIT

+ LUONTAINEN KOFEIINI

Niasiini, B6, B12 ja pantoteenihappo auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pantoteenihappo edistää normaalia henkistä suorituskykyä.

Pakkaus: 33 cl -tölkki

BATTERY PLUS RESTORE

Battery PLUS Restore on vähäkalorinen, palauttava ja matalahiilihappoinen juoma, jonka piristävä maku on peräisin raikkaasta persikasta ja sähäkästä sitruunasta. Lisätyt magnesium, sinkki ja B-vitamiinit auttavat pysymään terässä koko päivän.

+ VÄHÄKALORINEN

+ MINERAALIT

+ VÄHEMMÄN KOFEIINIA

Magnesium auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta, edistää elektrolyyttitasapainoa ja lihasten normaalia toimintaa. Sinkki edistää normaalia proteiinisynteesiä ja normaalia hiilihydraattiaineenvaihduntaa

Pakkaus: 40 cl -kierrätysmuovipullo

Battery PLUS Restoren jakelu on alkanut tammikuun alussa – Battery PLUS Anti-stressin jakelu alkaa viikolla kuusi. Uutuudet soveltuvat vegaaneille.

Tuotetiedot:

Nimi

Battery PLUS Anti-Stress

Lisätietoa:

Veriappelsiinin- ja mustaherukanmakuinen energiajuoma. Sisältää makeutusaineita. Sisältää aspartaamia (fenyylialaniinin lähde). Korkea kofeiinipitoisuus (32 mg/100 ml). Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville.

Ainesosat:

Vesi, happamuudensäätöaineet (E330, E331), hiilidioksidi, luontainen aromi, porkkana- ja safloriuute, makeutusaineet (E950, E951), kahviuute (kofeiini 320 mg/l), säilöntäaine (E202), stabilointiaineet (E414, E445), vitamiinit (niasiini, pantoteenihappo, B6, biotiini, B12), maltodekstriini.

Ravintosisältö / 100ml:

Energia per 100 ml: 10 kJ / 2 kcal

Proteiini g/100 ml: 0

Hiilihydraatit g/100 ml: 0,1

Sokeri g/100 ml: 0

Rasvaa g/100 ml: 0

Suolaa g/100 ml: 0,06

Niasiini mg/100 ml: 9,7

B6-vitamiini mg/100 ml: 0,9

B12-vitamiini /100 ml: 1,5

Pantoteenihappo (B5-vitamiini) mg/100 ml: 3,6

Biotiini: 30,3 mikrogrammaa

Nimi:

Battery PLUS Restore

Lisätietoa:

Persikan- ja sitruunanmakuinen matalahiilihappoinen juoma. Sisältää sokeria ja makeutusaineita.

Ainesosat:

Vesi, sokeri, happamuudensäätöaineet (E330, E331), hiilidioksidi, kivennäisaineet (magnesiumkarbonaatti, sinkkiglukonaatti), luontainen aromi, säilöntäaine (E202), hapettumisenestoaine (E300), luontainen kofeiini (100 mg/l), makeutusaine (steviasta saatavat stevioliglykosidit), stabilointiaineet (E414, E445), värit (E160e, E160a).

Ravintosisältö / 100ml:

Energia per 100 ml: 58 kJ / 14 kcal

Proteiini g/100 ml: 0

Hiilihydraatit g/100 ml: 3,1

Sokeri g/100 ml: 3

Rasvaa g/100 ml: 0

Suolaa g/100 ml: 0,06

Magnesium mg/100 ml: 14,2

Sinkki mg/100 ml: 1,3

Kofeiini mg/100 ml: 10