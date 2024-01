Hartela rakentaa toimitilat Terveystalon sairaala- ja lääkärikeskuksen käyttöön Turun Kupittaalle

Hartelan TA-yhtiöille rakentama Joutsenmerkki-kohde valmistui Lietoon 9.10.2023 08:30:19 EEST | Tiedote

Hartelan Liedon keskustaan rakentama asumisoikeuskerrostalo valmistui Lietoon. Simpukkatie 17 on Hartelan ja TA-yhtiöiden ensimmäinen Joutsenmerkki-kohde. Kohde on samalla koko Varsinais-Suomen ensimmäinen asuinkerrostalo, jolle on myönnetty Joutsenmerkki.