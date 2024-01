Silvia Hosseinille Lauri Jäntin tunnustuspalkinto teoksesta Kirjallisuuden kiihottava historia

Tajunnanräjäyttävä tietokirja kertoo sienten uskomattomasta maailmasta mikroskooppisista hiivoista satoja tonneja painaviin sieniverkostoihin ja psykedeelisistä sienistä himoittuihin tryffeleihin 9.1.2024 08:23:00 EET | Tiedote

Nuoren ja nerokkaan sienitutkijan Merlin Sheldraken ylistetty tietokirja Näkymätön valtakunta (Gummerus) on ollut myyntimenestys sekä Isossa-Britanniassa että Yhdysvalloissa. Hämmästyttäviä faktoja täynnä oleva teos saa lukijan näkemään maailman uusin silmin ja esittää myös ratkaisuja moniin aikamme ongelmiin. Kirjan käännösoikeudet on myyty 20 maahan ja sille on myönnetty useita arvostettuja tunnustuksia, muun muassa Royal Society -tiedeakatemian kirjallisuuspalkinto. Kirja ilmestyy suomeksi 17.1.2024.