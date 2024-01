Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 30.1.

Anna Stadin lapsille lupaus turvasta 15.1.2024 09:20:04 EET | Tiedote

Haemme uusia toimijoita mukaan. Nyt etsimme muun muassa sijaisvanhempia, vastaanottoperheitä, perhehoitajan lomasijaisia ja tukiperheitä. Sinä itse päätät, mihin sitoudut ja kuinka pitkäksi aikaa; muutamaksi tunniksi, viikonlopuksi vai kasvatusvastuuseen huostaanotetusta lapsesta. Infotilaisuudessa 8.2. klo 17.30 Kallion virastotalossa (os. Toinen Linja 4 A) kerromme kaikista näistä perhehoidon muodoista. Tule kuulolle! Ilmoittautumiset infotilaisuuteen 8.2. klo 12 mennessä tähän osoitteeseen:http://bit.ly/41VDAEN tai sähköpostitse niina.marjoniemi@hel.fi Paikalla on myös kokemusasiantuntijoita kertomassa omasta polustaan ja kokemuksistaan. Lupaus lapsille? Vuoden alku on monille lupausten ja uusien suunnitelmien aikaa. Voisiko sinun lupauksesi tarkoittaa sitä, että haluat tarjota turvaa stadin lapsille? Voit itse päättää, kuinka laajasti sitoudut tähän tärkeään tehtävään. Valittavanasi on vapaaehtoisuus tukiperheenä, erityinen vanhemmuus sijaisvanhempana tai työ vastaanottoperheenä. T