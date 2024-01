Uusi akatemiahanke hyödyntää jätevesiseurantaa väestön terveyteen liittyvien tekijöiden tunnistamiseksi

Tampereen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä on käynnistynyt MiWaGen-hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa kustannustehokas menetelmä infektioepidemiologisen terveystiedon tuottamiselle ja väestön terveystutkimukselle. Jätevesiseurannan avulla on mahdollista seurata tautien tunnusmerkkejä kattavasti ja tunnistaa sairauksia väestötasolla.