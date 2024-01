“Alalla tapahtuu nyt uudenlaista liikehdintää” Sorcolor Oy ostaa Pohjois-Pohjanmaan suurimman ulkomaalausliikkeen Laatutrio maalaus Oy:n

Sorcolor jatkaa kannattavaa kasvuaan alan yleisestä laskusuhdanteesta huolimatta. Tammikuussa toteutunut yritysosto laajentaa yrityksen toimintaa Pohjois-Suomeen. “Asiakaspalautteidemme keskiarvo paranee kasvun mukana, samoin työntekijätyytyväisyys – jotain me tehdään oikein” sanoo yhtiön toimitusjohtaja Jere Koivula.

Sorcolorin ja Laatutrion välinen yrityskauppa tuo Suomen suurimman ulkomaalausyrityksen iloiset maalarit Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Yli 10 vuotta toiminut Sorcolor tuo Pohjois-Suomeen vankkaa osaamista ja tunnetun brändin, johon niin kuluttaja- kuin ammattiasiakkaat ovat muualla Suomessa tottuneet luottamaan.

Kaupan mukana Sorcolorin alaisuuteen siirtyy Laatutrio Maalaus Oy:n Oulun liiketoiminta. Sorcolorin toimitusjohtaja Jere Koivula luottaa entisen kilpailijan hyvään laatuun ja osaavaan henkilöstöön, jota tukevat jatkossa Sorcolorin hallinto, prosessit ja muiden alueiden ammattilaiset. “Laatutrion porukalla on samantyyppinen rohkea ja positiivinen asenne kuin Sorcolorilla, asiakastyytyväisyys ja henkilöstön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä liiketoiminnan kannattavuuden kanssa”, Koivula hehkuttaa.

Osa Laatutrio Oy konsernin henkilöstöstä jatkaa Oulun toimipisteessä entisissä työtehtävissään, osa siirtyy muihin Sorcolorin toimipisteisiin. Osa Laatutrion henkilöstöstä ja omistajista jättäytyy yritysoston myötä pois maalausalalta. Laatutrio Energia Oy jatkaa toimintaansa nimellä Adde Oy.

Laatutrion perustaja Veikka Österberg näkee yrityskaupan erittäin positiivisena tuulahduksena Pohjois-Suomen maalausmarkkinalle: “Oulussa on ollut Laatutrion lisäksi pääasiassa pieniä toimijoita ja tämän kaupan myötä Suomen suurin ulkomaalausliike antaa lisää hartioita maalausalan kehitykselle Pohjois-Suomessa”

Pohjois-Suomessa ulkomaalauskausi on hieman lyhyempi kuin Etelä-Suomessa. Sorcolorin vahva ympärivuotinen sisämaalausorganisaatio tuo Laatutrion kesään keskittyneelle organisaatiolle mahdollisuuden palvella asiakkaita sisämaalauksen tuotesegmenteissä myös talvisaikaan.

Pohjoisen Suomen aluejohtaja Antero Laukka saa johtaakseen Laatutrion Oulun toimipisteen. Laukka on itse Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin ja iloitsee uudesta aluevaltauksesta. “Sorcolor lähti etsimään ostettavaa yhtiötä Pohjois-Suomesta ja alusta asti oli selvää, että etsitään vain huipputekijöitä. Kilpailu on kova ja markkina pirstaloitunut, Laatutrio on näyttänyt, että haastavassakin markkinassa voi kasvaa. Laatutrio on ollut ulkomaalauksien markkinajohtaja Pohjois-Pohjanmaalla”, Laukka iloitsee.

Sorcolor on luonut ensimmäisenä Suomessa ulkomaalausbisnekseen valtakunnallisen tehokkaasti organisoidun liiketoimintamallin. Tyypillisesti ulkomaalauksia tekevät pienet paikalliset yritykset. “Yritysostojen ja paikallisten yksiköiden avulla saavutamme pienten yritysten edut, mutta tuomme suurena yhtiönä vakautta, luotettavuutta ja turvaa asiakkaillemme. Lisäksi pystymme hoitamaan erittäin vaativia maalaustöitä, kuten suurkohteiden kokonaisvaltaisia maalausprojekteja, niin sisällä kuin ulkona”, toimitusjohtaja Koivula kertoo.

Sorcolorin aiemmat yrityskaupat jyväskyläläisen Sävyisä Oy:n (2022) ja kuopiolaisen Kalteva Oy:n (2023) kanssa ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi. Asiakkaat ja työntekijät ovat olleet tyytyväisiä ja niin Jyväskylän kuin Kuopion alueiden liikevaihto ja kannattavuus ovat yrityskauppojen jälkeen kasvaneet.

Yksi Sorcolorin pääomistajista ja hallituksen puheenjohtaja Samuel Soronen on tyytyväinen valittuun linjaan: “Oppirahojakin on maksettu, mutta kasvu vaatii aina työtä ja riskinottoa. Toivotan Laatutrion henkilöstön, asiakkaat ja yhteistyökumppanit lämpimästi tervetulleeksi osaksi Sorcolorin tarinaa!”

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jere Koivula 050 4737458 jere.koivula@sorcolor.fi