Hallitus kantaa vastuun – SDP:n Suhonen toivoo neuvotteluja!

– Orpon-Purran hallituksella on vastuu tilanteen pahenemisesta. Se on tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen ja jättänyt työntekijäpuolen kuin nallin kalliolle, sanoo eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.

– Tämänhetkiset lakot ovat suoraan seurausta hallituksen esityksistä ja päätöksistä, joissa työntekijöitä kuritetaan ennennäkemättömällä tavalla, Suhonen näkee.

– Hallitus on työmarkkinaosapuoli tilanteessa, jossa palkansaajilla on ainoa mahdollisuus saada äänensä kuuluviin lakkoilemalla. Tämä on historiallista ja erittäin surullista, sanoo Suhonen.

– Hallituksen on pikaisesti pyydettävä osapuolet yhteisen pöydän ääreen ja keskeytettävä lainvalmistelut valtavien työelämäheikennysten osalta, kannustaa Suhonen.

– Pahimmillaan tämän viikon lakot tulevat jatkumaan entistä laajempina. Hallituksen on kannettava vastuunsa tässä tilanteessa, jossa yhteiskunta uhkaa halvaantua pahasti. Aidot neuvottelut sanelupolitiikan sijaan ovat edelleen sopimusyhteiskuntamme vahva perusta, tietää pitkän neuvottelijauran työmarkkinoilla tehnyt Suhonen.

– On selvää, että hallituksen teot ja härkäpäisyys antavat perusteen välikysymykselle. Onhan hallitus nyt muuttamassa Suomea ja sen työmarkkinoita suuntaan, jotka ovat tunnusomaisia autoritäärisille valtioille – ei demokratioille. Eivätkä nämä asiat olleet viime kevään vaaleissa esillä, huomauttaa Suhonen.