Olympiapurjehdus: Valtteri Uusitalo paras suomalainen miesten jollan MM-kisoissa

Olympiapurjehdus: Purjelautailijoiden MM-kilpailut käynnistyvät - Maapaikka tarjolla 29.1.2024 10:25:33 EET | Tiedote

Purjelautailijoiden MM-kilpailut käynnistyvät Lanzarotella maanantai-iltapäivänä, ja suomalaisista kisaavat Jakob Eklund, Aleksandra Blinnikka ja Sofia Hämäläinen. Kuusipäiväiset iQFoil-kisat huipentuvat lauantaina 3. helmikuuta mitalilähdöillä. - Valmistautuminen on sujunut hyvin. Tavoitteenani on vetää hyvä ja ehjä regatta päivä kerrallaan. Haluan tietysti myös parantaa edellisistä kisoista, kommentoi Jakob Eklund. iQFoil-luokassa on vielä kuusi maapaikkaa jaossa Pariisin kesäolympialaisiin. MM-kisoista jaetaan Euroopan maanosapaikka. Viimeiset viisi maapaikkaa jaetaan Ranskan Olympiaviikolla huhtikuussa. Suomi ei ole vielä lunastanut kisapaikkaa purjelautaluokissa. Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa kilpailua Sailing Team Finlandin Facebookissa ja Instagramissa sekä mediatiedottein kilpailun kohokohdista. Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista. MM-kisoja voi seurata livenä torstaista eteenpäin Youtubessa. MM-kisojen kokonaistulokset ja pressikuvat löytyy tästä. Saili