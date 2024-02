SAK ja STTK: Tuhannet suomalaiset sanovat STOP työelämän ja hyvinvoinnin heikentämiselle

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen vaarantaisi työntekijöiden oikeuden elinikäiseen oppimiseen 5.1.2024 13:01:41 EET | Blogi

Osaajapula Suomessa syvenee. Erityisen huolestuttava tilanne on monissa sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan ja ICT-alan asiantuntija-ammateissa. Avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt selvästi ja työttömien työnhakijoita on moninkertaisesti avoimiin työpaikkoihin nähden (TEM Työnvälitystilasto). Kohtaanto-ongelma on muodostunut yhdeksi keskeiseksi työllisyyden kasvattamisen haasteeksi. Osaavan työvoiman saatavuus edellyttää, että työntekijöillä on joustavia mahdollisuuksia kouluttautua uuteen ammattiin, nostaa koulutus- tai osaamistasoa tai muutoin vahvistaa omaa ammattitaitoaan työurien aikana. Valitettavasti Petteri Orpon hallituksen esitys aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta antaa työntekijöille virheellisen signaalin siitä, että kouluttautuminen työuran aikana ei olisi kannattavaa. Tämä on erittäin huolestuttavaa ottaen huomioon, että siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, tuotantoprosessien automatisointi ja palveluiden digitalisoituminen muuttavat voimakkaasti osaamis