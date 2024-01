Jätekuljetuksia jää tekemättä vaarallisen liukkailla alueilla Espoossa ja Vantaalla

HSY siirtää tarvittaessa tämän viikon jäteastioiden sekä sako- ja umpikaivojen tyhjennyksiä. Jäteautot yrittävät päästä tyhjennyskohteisiin, mutta tyhjennys siirtyy, jos sitä ei pystytä tekemään turvallisesti.



- Pahoittelemme tilannetta ja toivomme olosuhteiden paranevan ensi viikoksi. Vaikka autojen renkaissa on lumiketjut, ajaminen on paikoitellen mahdotonta. Henkilövahinkoja ei ole onneksi tullut tieltäsuistumisissa, mutta iso ja painava jäteauto on hengenvaarallinen, jos se lähtee liukumaan tiellä, jätehuollon käyttöpäällikkö Juho Nuutinen toteaa.



Tekemättömistä tyhjennyksistä ei veloiteta . Astian ulkopuolelle kertynyt ylimääräinen jäte myös kerätään maksutta mukaan niillä kiinteistöillä, joilla tyhjennys jää tekemättä tai se siirtyy.

Tämän vuoden talvi on todella haasteellinen jätehuollolle. Jäteastioita ja lietekaivoja tyhjentävät autot eivät enää tahdo mahtua lumen ahtauttamille teille ja kaduille. Suurin riski tällä hetkellä kuitenkin ovat hiekoittamattomat reitit.