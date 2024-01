SDP:n Kokko: Oikeistohallitus haluaa vain rangaista palkansaajaa, muttei kantaa vastuuta seuraamuksista

Jokaisella suomalaisella on oikeus osoittaa mieltään sekä kuulua ammattiliittoon ja tämä oikeus on turvattu perustuslaissamme. Eri suunnilta on viime viikkoina esitetty huolestuttavia ulostuloja liittyen lakko-oikeuteen ja sen rajoittamiseen, joissa esimerkiksi "ollaan huolissaan" lakkojen vaikutuksista sivullisiin ja asetelmasta jossa lakkoilijat kiristävät hallitusta, vaikka huolta erinäisissä työnantajan edustajissa aiheuttaa vain palkansaajien vahva yhteinen rintama.