SDP:n Lauri Lyly: Hallitus on tilanteen syy ja seuraus

- Hallitus heikentää työehtoja monilla tavoin ja se aikoo vinouttaa neuvottelutoiminnan perusteita avaamalla työehtosopimusten paikallisen sopimisen järjestäytymättömille työnantajille ilman velvollisuuksia. Hallitus haluaa myös korottaa työntekijäliittojen lakkosakkoja viisinkertaisiksi, määrätä työntekijöille henkilökohtaisen lakkosakon sekä rajata tukilakkoja sekä poliittisia työtaistelutoimenpiteitä. Työnantajapuolelle ei ole tulossa mitään sanktiota tai toimenpiteitä työehtojen noudattamisen parantamiseksi, ärähtää Lauri Lyly.

Hallitus heikentää toimillaan yksipuolisesti työntekijän asemaa työmarkkinoilla rankalla kädellä. Työmarkkinauudistuksille ei ole edes valtiovarainministeriön toimesta pystytty todentamaan työllisyyttä edistäviä vaikutuksia. Ne viedään maaliin puhtaasti ideologisista syistä ja verhotaan talouden kohentamisen argumenteilla.

- Työntekijöillä on erittäin painava syy nousta tällä viikolla barrikadeille. Laajat lakot ja muut toimenpiteet kertovat siitä, kuinka suuri vastustus hallituksen toimia kohtaan on koko palkansaajakentässä. On muistettava, että mitään yksityiskohtia näistä työmarkkina”uudistuksista” ei mainittu puolueiden vaaliohjelmissa viime keväänä. Näillä toimilla ei ole sitäkään kautta saatu kansalaisten siunausta, sanoo kansanedustaja ja entinen SAK:n puheenjohtaja Lyly painokkaasti.

Hallituksella on kaikki avaimet omissa käsissään aitojen neuvottelujen aikaansaamiseksi, ennen kuin tilanne kärjistyy nykyistä pahemmaksi

- Myös työnantajien täytyisi tulla aidosti neuvottelupöytään, koska aiemmin he ovat olleet kaikista kysymyksistä keskenään sopimassa palkansaajapuolen kanssa. Onko niin, että hallitus haluaa tilanteen, jossa se neuvottelee yksin palkansaajapuolen kanssa työmarkkina-asioista? pohtii Lyly.

Hallitus on mm. romuttamassa ansiosidonnaisen tason muun muassa poistamalla lapsikorotukset ja porrastamalla turvaa. Jäljelle jäävälle vähäisellekin tasolle on jatkossa vaikeampi päästä ehtojen kiristymisen vuoksi. Työssäoloehdon pidentäminen kuudesta kuukaudesta vuoteen ja suojaosuuden poistamalla tulee heikentämään merkittävästi etenkin työuransa alkupuolella olevien turvaa ja osa-aikatyöntekijöiden asemaa.

- Hallituksen ensisijainen tavoite tulisi olla, että osapuolet löytävät keskenään neuvotteluratkaisut työrauha-asiassa, paikallisesta sopimisesta ja työmarkkinamallista. Pääministeri Petteri Orpon pitäisi viheltää peli poikki ja antaa aikaa osapuolten aidoille neuvotteluille. Tällöin kokonaisuudesta tulisi kestävämpi kuin tämä hallituksen yksipuolisesti sanelema ratkaisu, päättää Lyly.