Teknologiateollisuuden talousnäkymät ke 7.2.2024 kello 11.00

Veteen liittyvien riskien määrä kasvaa nopeasti – vesivastuullisuus nostettava EU-prioriteetiksi 19.1.2024 07:30:00 EET | Tiedote

Vesi on elintärkeä luonnonvara, joka kytkeytyy suoraan myös moniin yrityksille tärkeisiin teemoihin. Vastuulliseen vedenkäyttöön tarvitaankin nopeasti EU-tasoisia ratkaisuja ja kannusteita. Yrityksille vesivastuullisuus voi olla kilpailuetu, ja Suomen vesiosaamiselle ja ratkaisuille on yhä enemmän kysyntää maailmalla. Teknologiateollisuus ry on ensimmäisenä Suomessa laatinut koko toimialan kattavat vesivastuullisuuslinjaukset.