Mestarillinen muistelma ruoasta, syömisestä, äideistä ja tyttäristä – Karolina Ramqvistin Leipää ja maitoa ilmestyy 12.2.

”Leipää ja maitoa on sekä kulinaarinen että kirjallinen sensaatio.” – Dagens Nyheter

Ruoka ja rakkaus kietoutuvat yhteen Karolina Ramqvistin koskettavassa muistelmateoksessa, joka kuvaa kipeän tunnistettavasti äiti-tytärsuhteita, perheen dynamiikkaa, läsnäoloa ja yksin jäämistä. Leipää ja maitoa on tarkkanäköinen analyysi ruoan kyvystä tyydyttää ja hallita, tuottaa nautintoa ja suistaa riippuvuuteen. Samalla teos kuvaa suomalaisillekin tuttua elintason nousua ja kokonaisen elämäntavan mullistusta 1900-luvun Ruotsissa.

Leipää ja maitoa oli Ruotsissa poikkeuksellinen arvostelu- ja myyntimenestys. Teos valittiin useissa medioissa vuoden parhaiden kirjojen joukkoon ja sen käännösoikeudet on myyty kahdeksaan maahan.

”Hienoimpia koskaan lukemiani kuvauksia Ruotsista.” – Gefle Dagblad

”Luettuani kirjan itkin kuin nälkäinen pieni lapsi. Karolina Ramqvistin kirja on todella muuttanut tavan, jolla tarkastelen elämää.” – Expressen

Ruotsalainen Karolina Ramqvist (s. 1976) on yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä nykykirjailijoista. Hän on kirjoittanut romaaneja, novelleja, esseitä, kritiikkejä ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen edellinen teoksensa Karhunainen (2019, suom. 2020) herätti myös kansainvälistä huomiota. Ramqvistille on myönnetty lukuisia palkintoja, muun muassa Per Olov Enquists pris, Stina Aronsons pris ja Tukholman kaupungin kirjallisuuspalkinto.

Karolina Ramqvist: Leipää ja maitoa

alkuteos Bröd och mjölk

suomentanut Laura Kulmala

267 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana 12.2. sekä e- ja äänikirjana 15.2., lukija Krista Putkonen-Örn



