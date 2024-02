Mika Toikka on nimetty Berggrenin uudeksi toimitusjohtajaksi

Berggrenin hallitus on iloinen voidessaan ilmoittaa Mika Toikan nimittämisestä Berggren Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Mika aloittaa työssään helmikuussa 2024. Mikalla on laaja kokemus globaalista myynnistä ja markkinoinnista, liikkeenjohdon konsultoinnista sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Hänen vaikuttava uransa käsittää avainasemia johtavissa organisaatioissa, mukaan lukien VTT, Outokumpu ja Telia. Viimeksi hän on toiminut maajohtajana ja ryhmän varatoimitusjohtajana Avauksella. Olemme vakuuttuneita, että Mikan johdolla yrityksemme vahvistaa menestystään ja jatkaa johtavana toimijana immateriaalioikeuksien alalla.