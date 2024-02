SDP:n Kim Berg: Uskooko Orpon hallitus edes oikeuskansleria?

– Koko viime syksyn Orpon hallitukselta vaadittiin eduskunnassa – niin täysistunnoissa, kyselytunneilla kuin valiokuntatyössä – huolellista lainvalmistelua ja kunnollisia kokonaisvaikutusarviointeja. Niitä ei saatu, vaikka hallituksen päätökset esimerkiksi työttömyysturvasta, asumistuesta, indeksijäädytyksistä ja toimeentulotuesta kohdistuvat samoihin ihmisiin, kansanedustaja, sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Kim Berg kertaa syksyn tapahtumia.

– Hallitus on tähän asti sulkenut silmänsä ja korvansa omien päätöstensä kohtuuttomilta vaikutuksilta. Toivottavasti hallituksen oman valvojan, oikeuskanslerin, painava palaute saa Orpon hallituksen heräämään, kun opposition toistuvat pyynnöt eivät sitä tehneet. Kylmäävä lopputulos on jo vähitellen alkanut näkyä ihmisten arjessa, sanoo Berg, joka oli myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä käsittelemässä historiallisen suuria leikkauksia.

– Sosiaaliturvaleikkausten lisäksi hallitus on rikkomassa työelämää ennennäkemättömällä tavalla. Moni lakkoilee näinä päivinä oikeutetusti hallituksen suunnitelmia vastaan. Vieläkin on mahdollista peruuttaa taaksepäin. Orpon hallituksella on avaimet käsissään luottamuksen palauttamiseksi, toteaa Berg lopuksi.