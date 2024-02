Uusi voileipätrendi Suomeen – Vaasan leipoi Sub Sandwichin

Vaasan on ollut etulinjassa rakentamassa Suomeen rikasta ja monipuolista street food -kulttuuria tuomalla kuumimmat katuruokaherkut ravintoloista ja ruokarekoista kotikeittiöihin. Nyt tuoreiden Street Food -tuotteiden valikoimaa rikastuttamaan leivottiin Sub Sandwich, joka tuo herkulliset täytetyt voileivät ja niiden lukemattomat makumaailmat kotikeittiöihin. Sandwich-kulttuuri on valloittanut maailmaa jo useamman vuoden ajan, ja rantautuu nyt vihdoin Suomeen. Vaasan Street Food Sub Sandwich leivotaan Vantaalla kotimaisesta viljasta, sekä vehnäisenä että kauraisena versiona.

”Kotona valmistettavaan katuruokaan kuuluu yhdessä tekeminen ja syöminen, ja varmuus siitä, että lopputulos on aina maistuva. Vaasanin tavoitteena on tuoda kotikeittiömestareiden ja tavallisten kuluttajien ulottuville parhaita street food -tuotteita. Vaasanilla kehitetyt ja Vantaan leipomossamme leivotut uudet Sub Sandwichit tuovat jälleen uusia mahdollisuuksia onnistua helposti ja nauttia laadukkaasta katuruuasta kotona”, kuvailee Vaasanin Street Food -tuotteiden portfoliosta vastaava Mikko Kaijansinkko.

Pituussuunnassa saranahalkaistun, pitkän, pehmeän ja ruokaisat täytteet kestävän subisämpylän täytevaihtoehdot ovat rajattomat.

”Sub Sandwich on siitä mahtava tuote, että se toimii alustana monenlaiselle aterialle. Sen voi täyttää oman maun mukaan ruokaisaksi brunssiksi, helpoksi lounaaksi, käteväksi välipalaksi tai tuhdiksi ateriaksi. Sen voi syödä kylmänä tai lämpimänä, ja täytteitä voi varioida loputtomasti. Inspiraatiota tarjoavat voileipäklassikot eri puolilta maailmaa, kuten pohjoisamerikkalaiset suosikit BLT ja Club Sandwich tai vietnamilainen herkku Bánh Mi”, luettelee Vaasanille reseptiikkaa kehittänyt huippukokki Mikko Kaukonen ja jatkaa:

”Täyttämisessä voi seurata omia mielihaluja. Herkullisen sandwichin kaavaan kuuluvat oikeanlainen leipä, jonka väliin lisätään kastikkeet ja juusto tuomaan makua ja täyteläisyyttä, kasviksia tuomaan raikkautta ja rapeutta, yrttejä aromien antajiksi ja proteiini oman maun mukaan.”

Ruoka ja musiikki yhdistävät – Robin mukana hitinteossa

Muusikko Robin Packalen aloitti Vaasanin brändilähettiläänä vuonna 2023. Yhteistyö jatkuu myös tällä kaudella ja sen myötä Robin pääsi mukaan uuden hittileivän suunnitteluun.

“On ollut mielenkiintoista olla mukana projektissa, jossa tuodaan ja luodaan Suomeen jotain ihan uutta. Olen koko ikäni miettinyt musiikkihitin anatomiaa ja tässä pääsin tutustumaan hieman samanlaiseen prosessiin ruoan osalta. Molemmista pitää löytyä helposti ymmärrettävät pääelementit, sekä koukku, joka saa ihmisten huomion. Tässä se on selkeä, leivän uudenlainen käyttöliittymä, jota voi varioida maun ja tyylin mukaan”, kertoo Robin Packalen

Vaasan Sub Sandwich kaupoissa helmikuun alussa

Vaasan Street Food Sub Sandwichistä tulee kauppoihin kaksi versiota: vehnäherkku ja kaurainen. Leipien herkullisen maun juju on pintasuolaus (suolapitoisuus 1,1 %). Pakkauskoko 3 x 80 g (240 g).

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 520 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä neljässä leipomossa eri puolilla maata, rikkaan suomalaisen leipäkulttuurin edistämiseksi. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat ja Vaasan Kauratyynyt. Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme Lantmännen Unibaken kautta olemme osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Pohjois-Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. vaasan.fi