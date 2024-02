Turun kaupunkiseudun pääpyöräilyreittien opastus on valmistunut

Turun seudulla on nimetty 12 seudullista pääpyöräilyreittiä, jotka kulkevat säteittäisesti Turusta ympäryskuntiin ja takaisin. Näiden lisäksi on kolme kehämäistä pääpyöräilyreittiä, joiden päätepiste ei sijaitse Turun keskustassa. Pääpyöräilyreittejä on vuodesta 2020 alkaen opastettu uusilla pyöräliikenteen opasteilla. Vuonna 2023 uusia opasteita toteutettiin viimeisille reiteille. Kukin reitti merkittiin ko. reitin opasteisiin punaisella ympyrällä, jonka keskellä on valkoinen reitin numero.

Viimeisen opastekokonaisuuden uusimistyöt alkoivat elokuussa 2023 ja valmistuivat lokakuussa 2023 lukuun ottamatta pieniä viimeistelytöitä. Työt toteutettiin pääosin reittien numerojärjestyksen mukaisesti. Myöhemmin reittien varrelle toteutetaan vielä karttatauluja, joista selviävät mm. pääpyöräilyreitistö numeroineen.

Vuonna 2023 toteutettiin reitit:

3 Härkämäki – Raisio – Masku – Nousiainen

5 Länsikeskus – Rusko – Vahto

6 Turku keskusta – Runosmäki – Yli-Maaria – Paattinen

7 Turku keskusta – Ilmarinen – Liedon asema

8 Metsämäki – Jäkärlä

11 Reitin loppuosuus Piikkiö – Paimio

21 Reitin loppuosuus Länsikeskus – Hämeentie

23 Raisio – Turku – Piikkiö

Kesäkuun alussa 2020 voimaan astunut tieliikennelaki toi käyttöön uuden tyyppisiä pyöräliikenteen opasteita. Lisää viitoitushankkeen taustoista sekä opasteista ja viitoista löytyy Väyläviraston hankesivuilta sekä ELY-keskuksen verkkosivuilta. Pääpyöräilyreitit löytyvät myös Turun karttapalvelusta (opaskartta.turku.fi).

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennejärjestelmäasiantuntija Piritta Keto, p. 050 380 7760