Vihreiden Keränen: Maa- ja metsätalouden rooli on kriittinen luonnon tilan parantamiseksi

- On erinomaista, että maanviljelijöiden ja metsänomistajien etujärjestö on itse tarttunut luonnon monimuotoisuuden kohentamisen haasteeseen. Pelloilla ja metsissä kun ne isot muutokset tehdään, joilla saamme luontokadon pysäytettyä, Keränen toteaa.



Osana tiekartan tekemistä oli myös selvitetty maanviljelijöiden ja metsänomistajien halukkuutta luontotekoihin.

- Sitä hienosti löytyy, iloitsee itsekin metsää omistava Keränen.

Toisaalta Keräsen mukaan on harmillista, että maa- ja metsätalouden harjoittajien enemmistö luulee, että nykyinen tapa toimia olisi luonnon kannalta kestävää.

- Se ei sitä ole, ja se selvisi myös tiekartasta varsin seikkaperäisesti. On selvää, että nykyisillä toimilla ei paranneta luonnon tilaa riittävästi, painottaa Keränen.



Maatalouden osalta tiekarttaan on koottu monia konkreettisia, toimivia keinoja luonnon tilan parantamiseksi. Keräsen mukaan niihin tutustuessa huomaa erittäin paljon yhtymäkohtia vihreiden vuonna 2018 julkaistuun ja syksyllä 2022 päivitettyyn maatalouspoliittiseen ohjelmaan. Perinnebiotooppien – eli niittyjen, ketojen, metsälaidunten ja hakamaiden – määrää pitää kasvattaa, laidunnusta lisätä ja luomualaa kasvattaa.



Maataloudessa tukijärjestelmä on avainasemassa, koska sen myötä voidaan sekä parantaa viljelyn kannattavuutta että sen ekologista kestävyyttä.

- Nykyinen maataloustukikausi, eli CAP27, ei luonnon tilaa valitettavasti riittävästi paranna, eivätkä Orpon hallituksen omat toimet lähes lainkaan tue maatalousympäristön luonnon tilan parantamista. Eikä kyllä kehuttavaa ole metsätaloudenkaan puolella, kun Orpon hallituksen hallitusohjelmaa lukee tai hallituksen toimintaa tällä saralla seuraa, Keränen huomauttaa.



Metsätalouteen liittyen tiekartassa on lukuisia erinomaisia keinoja metsäluonnon tilan kohentamiseksi: suojelualan kasvattaminen etenkin Etelä-Suomessa, lahopuiden ja säästöpuiden määrän lisääminen, jatkuva kasvatus, suojavyöhykkeiden ja metsälakikohteiden alojen kasvattaminen sekä sekapuustoisuuden ja monipuolisen puustorakenteen lisääminen.

- Olen entistä vakuuttuneempi siitä, että suomalainen maa- ja metsätalous on mahdollista saada luonnon kannalta kestävälle tasolle. Ja siinä samalla on mahdollista kohentaa maatalouden kannattavuutta sekä lisätä metsänomistajien tuloja. Näitä toimia on hyvä lähteä tekemään ja edistämään yhdessä, iloitsee Keränen.